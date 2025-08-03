Скільки коштує іранський ріал?

Сильне падіння іранського ріала щодо інших валют було спричинене як Ісламською революцією минулого століття, через яку іноземні інвестори покинули країну, так і війна між Іраном та Іраком, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Крім того, в Ірані існують офіційні курси валют, які можуть відрізнятися від реального ринкового. На чорному ринку країни ця різниця може бути ще суттєвішою.

Відтак, 1 долар становитиме понад 42 тисячі іранських ріалів, а 100 доларів – це понад 4 мільйони іранських ріалів, відповідно до даних Exchange-Rates.org.

А от за 1 гривню вийде трішки більше ніж 1 тисяча іранських ріалів.

Відповідно до прогнозів Mid Forex, в середньостроковій перспективі курс іранського ріала щодо долара може сягнути до 45 тисяч за найближчі 5 років, а через 10 років курс може сягнути 48 тисяч.

Цікаво! До списку найдешевших валют у світі, крім іранського ріала, увійшли в'єтнамський донг, африканська валюта Сьєрра-Леоне, лаоський кіп, індонезійська рупія, узбецький сом, гвінейський франк, парагвайський гуарані, камбоджійський ріель і угандійський шилінг.