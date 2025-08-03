Сколько стоит иранский риал?

Сильное падение иранского риала относительно других валют было вызвано как Исламской революцией прошлого века, из-за которой иностранные инвесторы покинули страну, так и война между Ираном и Ираком, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Кроме того, в Иране существуют официальные курсы валют, которые могут отличаться от реального рыночного. На черном рынке страны эта разница может быть еще существеннее.

Поэтому, 1 доллар составит более 42 тысяч иранских риалов, а 100 долларов – это более 4 миллионов иранских риалов, согласно данным Exchange-Rates.org.

А вот за 1 гривну получится чуть больше чем 1 тысяча иранских риалов.

Согласно прогнозам Mid Forex, в среднесрочной перспективе курс иранского риала по отношению к доллару может достичь до 45 тысяч за ближайшие 5 лет, а через 10 лет курс может достичь 48 тысяч.

Интересно! В список самых дешевых валют в мире, кроме иранского риала, вошли вьетнамский донг, африканская валюта Сьерра-Леоне, лаосский кип, индонезийская рупия, узбекский сом, гвинейский франк, парагвайский гуарани, камбоджийский риэль и угандийский шиллинг.