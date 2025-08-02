Які предмети залучають багатство у життя?

Таким чином українці зможуть покращувати свій фінансовий потік, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з прикметами, покласти собі у портмоне важливо такі предмети:

Кориця. Люди вірять, що гроші люблять її запах. Тому, якщо постійно носити з собою корицю, то багатство не доведеться довго чекати.

Люди вірять, що гроші люблять її запах. Тому, якщо постійно носити з собою корицю, то багатство не доведеться довго чекати. Зерна кави або бобів . Вони розчищають енергетику гаманця та його власника. Внаслідок цього грошовий потік буде більшим та стабільнішим.

. Вони розчищають енергетику гаманця та його власника. Внаслідок цього грошовий потік буде більшим та стабільнішим. Будь-який предмет червоного кольору . Річ такого кольору буде притягувати до себе вдачу та гарні фінансові угоди. Також може створювати сильну енергетику та відлякувати негативну. Зазвичай радять використовувати нитки або тканини червоних відтінків.

. Річ такого кольору буде притягувати до себе вдачу та гарні фінансові угоди. Також може створювати сильну енергетику та відлякувати негативну. Зазвичай радять використовувати нитки або тканини червоних відтінків. Щасливі банкноти або монети . Згідно з повір'ями, такі гроші є потужним талісманом. Ці кошти залучатимуть у життя власника чи власниці все більше грошей. Також можна покласти у портмоне перші зароблені кошти.

. Згідно з повір'ями, такі гроші є потужним талісманом. Ці кошти залучатимуть у життя власника чи власниці все більше грошей. Також можна покласти у портмоне перші зароблені кошти. Дріжджі. Пакетик дріжджів допоможе грошам "зростати як на дріжджах". Для цього його кладуть у сумку або гаманець та постійно носять з собою.