Не лише золото: які країни контролюють світові запаси срібла

Світові запаси срібла сконцентровані в низці країн, де першість утримує одна із країн Південної Америки. Зокрема значні резерви зафіксовані також у Росії та Китаї. Водночас більшість срібла видобувають як супутній метал, що підсилює його стратегічну цінність.

Які країни мають найбільші резерви срібла?

До трійки світових лідерів за запасами срібла входять Перу, Росія та Китай, а лідерство у цьому рейтингу утримує саме південноамериканська країна, передає 24 Канал з посиланням дані Геологічної служби США.

Запаси Перу

Оцінка запасів срібла в країні займає 140 тисяч метричних тонн. Наприклад у 2024 році Перу видобули понад 3 тисячі метричних тонн. Хоч це дещо менше, ніж у 2023 році, але це все ще одні із найвищих показників у світі.

Шахта Антаміна є переважно мідним рудником, але на ній ще й видобувають срібло. Вона є спільним підприємством BHP, Glencore, Teck Resources та Mitsubishi.

З 2028 року по 2036 роки інвестиції у розмірі 2 мільярдів доларів мають на меті продовжити термін експлуатації шахти.

Запаси Росії

Запаси срібла в Росії сягають до 92 тисяч метричних тонн. Торік в країні видобули 1 200 метричних тонн срібла, що менше, аніж у 2023 році.

Попри санкції, Росія продовжує зберігати свої позиції у видобутку дорогоцінного металу. А російське срібло часто видобувають як побічний продукти інших гірничодобувних робіт, зокрема з мідних та поліметалевих родовищ.

Саме шахта "Дукат", що розташована в Магаданській області, у 2023 році очолила загальнонаціональний видобуток на рівні 7,7 мільйона унцій, а шахта "Лунне-Арилах" – 4,8 мільйона унцій.

Очікується, що новий кар'єр на Далекому Сході "Прогноз" після повного введення в експлуатацію зможе давати від 5 до 7 мільйонів унцій срібла щорічно.

Запаси Китаю

Китай має наразі 70 тисяч метричних тонн запасів срібла. Раніше країна займала 2 місце у рейтингу, втім Росії вдалося витіснити її.

У 2024 році Китай виробив понад 3 тисячі метричних тонн срібла. Більшість металу видобувається як побічний продукт. Водночас гірничодобувний район у провінції Хенань є найбільшим підприємством з видобутку срібла, яке управляється Silvercorp Metals.

У 2025 році шахта з цього району дала приблизно 6,43 мільйона унцій срібла, а термін її експлуатації розрахований на період до 2037 року.

Яка вартість срібла зараз?

Вартість срібла вперше подолало позначок в понад 77 доларів за унцію, станом на 26 грудня. Як пишуть в Reuters, спотова ціна дорогоцінного металу тоді зросла на 7,5%, а з початку року – на 167%.

Такий ріст зумовлений дефіцитом поставок та сильним припливом інвестицій, а також те, що США визнали срібло критично важливим мінералом.

Як спрогнозував Пітер Грант, віцепрезидент та старший стратег з металів у Zaner Metals, до кінця 2025 року ціна на срібло може досягнути навіть 80 доларів за унцію.

Зверніть увагу! За тиждень ціни на всі дорогоцінні метали зросли, а платина зафіксувала найсильніше тижневе зростання за всю історію.

