Какие страны имеют самые большие резервы серебра?

В тройку мировых лидеров по запасам серебра входят Перу, Россия и Китай, а лидерство в этом рейтинге удерживает именно южноамериканская страна, передает 24 Канал со ссылкой на данные Геологической службы США.

Запасы Перу

Оценка запасов серебра в стране занимает 140 тысяч метрических тонн. Например, в 2024 году Перу добыли более 3 тысяч метрических тонн. Хотя это несколько меньше, чем в 2023 году, но это все еще одни из самых высоких показателей в мире.

Шахта Антамина является преимущественно медным рудником, но на ней еще и добывают серебро. Она является совместным предприятием BHP, Glencore, Teck Resources и Mitsubishi.

С 2028 года по 2036 годы инвестиции в размере 2 миллиардов долларов имеют целью продлить срок эксплуатации шахты.

Запасы России

Запасы серебра в России достигают 92 тысяч метрических тонн. В прошлом году в стране добыли 1 200 метрических тонн серебра, что меньше, чем в 2023 году.

Несмотря на санкции, Россия продолжает сохранять свои позиции в добыче драгоценного металла. А российское серебро часто добывают как побочный продукты других горнодобывающих работ, в частности из медных и полиметаллических месторождений.

Именно шахта "Дукат", расположенная в Магаданской области, в 2023 году возглавила общенациональную добычу на уровне 7,7 миллиона унций, а шахта "Лунне-Арилах" – 4,8 миллиона унций.

Ожидается, что новый карьер на Дальнем Востоке "Прогноз" после полного ввода в эксплуатацию сможет давать от 5 до 7 миллионов унций серебра ежегодно.

Запасы Китая

Китай имеет сейчас 70 тысяч метрических тонн запасов серебра. Ранее страна занимала 2 место в рейтинге, впрочем России удалось вытеснить ее.

В 2024 году Китай произвел более 3 тысяч метрических тонн серебра. Большинство металла добывается как побочный продукт. В то же время горнодобывающий район в провинции Хэнань является крупнейшим предприятием по добыче серебра, которое управляется Silvercorp Metals.

В 2025 году шахта из этого района дала примерно 6,43 миллиона унций серебра, а срок ее эксплуатации рассчитан на период до 2037 года.

Какова стоимость серебра сейчас?

Стоимость серебра впервые преодолело отметки в более 77 долларов за унцию, по состоянию на 26 декабря. Как пишут в Reuters, спотовая цена драгоценного металла тогда выросла на 7,5%, а с начала года – на 167%.

Такой рост обусловлен дефицитом поставок и сильным притоком инвестиций, а также то, что США признали серебро критически важным минералом.

Как спрогнозировал Питер Грант, вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals, к концу 2025 года цена на серебро может достичь даже 80 долларов за унцию.

