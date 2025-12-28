Де найбільші поклади золота в Україні?

Як відомо, золото України сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Важливо! Золоторудних районів на території вказаних провінцій загалом – 6.

Про які провінції золота відомо зараз:

Донбаська золоторудна провінція

Наразі вважається, що тут – 10% від усіх українських запасів золота. Але на думку експертів, потенціал цієї території насправді значно більший.

Карпатська золотоносна провінція

На цій території знаходиться приблизно 15% від українських запасів. Саме тут перебувають такі відомі родовища: Мужіївське, Берегівське та Сауляк.

провінція "Український щит"

Саме на цій території, як вважається, знаходиться понад 75% від усіх українських запасів. Зараз відомо про 6 основних родовищ на цій землі:

Сергіївське родовище;

Клинцівське родовище;

Майське родовище;

Юр'ївське;

родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– йдеться у повідомлення.

Зверніть увагу! Вказані дані стосуються саме вивчених родовищ.

Який потенціал золота має Україна?

Вважається, що Україна має майже 3 тисячі тонн золотих запасів, повідомлять Держгеонадра:

саме на території Українського щита знаходиться приблизно – 2 400 тонн;

Донбаська золоторудна провінція також має значний потенціал, він складає – 400 тонн;

Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн.

Скільки зараз коштує золото зараз?