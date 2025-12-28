Де найбільші поклади золота в Україні?
Як відомо, золото України сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".
Читайте також Використовували як засіб оплати понад тисячу років: яка найстаріша валюта у світі досі в обігу
Важливо! Золоторудних районів на території вказаних провінцій загалом – 6.
Про які провінції золота відомо зараз:
- Донбаська золоторудна провінція
Наразі вважається, що тут – 10% від усіх українських запасів золота. Але на думку експертів, потенціал цієї території насправді значно більший.
- Карпатська золотоносна провінція
На цій території знаходиться приблизно 15% від українських запасів. Саме тут перебувають такі відомі родовища: Мужіївське, Берегівське та Сауляк.
- провінція "Український щит"
Саме на цій території, як вважається, знаходиться понад 75% від усіх українських запасів. Зараз відомо про 6 основних родовищ на цій землі:
- Сергіївське родовище;
- Клинцівське родовище;
- Майське родовище;
- Юр'ївське;
- родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".
Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у повідомлення.
Зверніть увагу! Вказані дані стосуються саме вивчених родовищ.
Який потенціал золота має Україна?
Вважається, що Україна має майже 3 тисячі тонн золотих запасів, повідомлять Держгеонадра:
- саме на території Українського щита знаходиться приблизно – 2 400 тонн;
- Донбаська золоторудна провінція також має значний потенціал, він складає – 400 тонн;
- Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн.
Скільки зараз коштує золото зараз?
Станом на п'ятницю, ціна золота зростала на 0,8%. Тоді цей метал коштував – 4 516,50 доларів за унцію.
В цей же день було встановлено новий рекорд ціни золота. Тоді одна унція сягнула – 4 530,60 доларів. Загалом за 2025 рік золото зросло в ціні на майже 70%.