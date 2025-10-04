Рекордні золоті резерви: яка країна залишила позаду Китай та Європу
- США є лідером з резервів золота, залишаючи позаду Китай та країни Європи.
- Німеччина, Італія, Франція та Китай також мають значні запаси золота, а Австралія має найменшу кількість запасів у рейтингу.
Одна із країна світу значно випереджає країни Європи та Китай у глобальному рейтингу резервів золота. Запаси цієї країни становлять понад 8 тисяч тонн металу, у той час, як загальний обсяг всіх країн Західної Європи становить понад 10 тисяч тонн.
Яка країна має найбільші запаси золота?
Відповідно до даних World Gold Council, лідером з резервів золота є США з 8 133,5 тоннами, передає 24 Канал.
Після США у рейтингу щодо найбільших запасів золота йде Німеччина із 3 350,25 тоннами золота. А трійку замикає Італія та Франція, у яких 2 451,84 тонни золота та 2 437 тонна золота відповідно.
- Китай також не відстає у рейтингу, адже в країні запаси золота оцінюються в 2 298,53 тонни золота. А найменшу кількість запасів згідно з рейтинга має Австралія – всього 79,87 тонни золота.
- Крім того, до списку країн із найбільшими запасами золота може увійти ще й Росія, адже станом на 2021 рік її резерви становили 2 295 тонн.
Зверніть увагу! Як повідомляє Монетний дім США, одним із найзахищеніших сховищ у світі, де зберігається американське золото, є Форт-Нокс, що у штаті Кентуккі. І половина золота, що зберігається в Казначействі США, зберігається саме там. Наразі поточний обсяг золота оцінюється в 147,3 мільйона унцій.
Де в Україні є золото?
В Україні найбільші запаси золота на території Українського щита, де добре вивчені 6 родовищ: Клинцівське, Майське, Юр'ївське, Золота Балка, Широка Балка та Сергіївське. Відомо, що загальний обсяг золота в цих родовищах сягає 620 тонн.
Крім того, багатою на цей метал є Донбаська золоторудна провінція, де прогнозується 400 тонн ресурсів, але потенціал може бути більшим.
Також відома запасами ресурсів Карпатська золотоносна провінція, а саме Мужіївське родовище із 50 тонами металу.