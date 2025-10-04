Рекордные золотые резервы: какая страна оставила позади Китай и Европу
- США являются лидером по резервам золота, оставляя позади Китай и страны Европы.
- Германия, Италия, Франция и Китай также имеют значительные запасы золота, а Австралия имеет наименьшее количество запасов в рейтинге.
Одна из стран мира значительно опережает страны Европы и Китай в глобальном рейтинге резервов золота. Запасы этой страны составляют более 8 тысяч тонн металла, в то время, как общий объем всех стран Западной Европы составляет более 10 тысяч тонн.
Какая страна имеет наибольшие запасы золота?
Согласно данным World Gold Council, лидером по резервам золота является США с 8 133,5 тоннами, передает 24 Канал.
Читайте также Такого еще не было: этот металл вырос в цене до рекордного значения
После США в рейтинге по крупнейшим запасам золота идет Германия с 3 350,25 тоннами золота. А тройку замыкает Италия и Франция, у которых 2 451,84 тонны золота и 2 437 тонна золота соответственно.
- Китай также не отстает в рейтинге, ведь в стране запасы золота оцениваются в 2 298,53 тонны золота. А наименьшее количество запасов согласно рейтинга имеет Австралия – всего 79,87 тонны золота.
- Кроме того, в список стран с наибольшими запасами золота может войти еще и Россия, ведь по состоянию на 2021 год ее резервы составляли 2 295 тонн.
Обратите внимание! Как сообщает Монетный дом США, одним из самых защищенных хранилищ в мире, где хранится американское золото, является Форт-Нокс, что в штате Кентукки. И половина золота, хранящегося в Казначействе США, хранится именно там. Сейчас текущий объем золота оценивается в 147,3 миллиона унций.
Где в Украине есть золото?
В Украине самые большие запасы золота на территории Украинского щита, где хорошо изучены 6 месторождений: Клинцовское, Майское, Юрьевское, Золотая Балка, Широкая Балка и Сергеевское. Известно, что общий объем золота в этих месторождениях достигает 620 тонн.
Кроме того, богатой на этот металл является Донбасская золоторудная провинция, где прогнозируется 400 тонн ресурсов, но потенциал может быть больше.
Также известна запасами ресурсов Карпатская золотоносная провинция, а именно Мужиевское месторождение с 50 тонами металла.