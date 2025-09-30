Як подорожчало золото?

Зранку у вівторок спотова ціна на золото зросла на 1%. Вона сягнула 3 870,14 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Вартість злитків зросла на 12,3% за вересень.

Рівень у 4 000 доларів зараз здається життєздатною цільовою ціною для золота на кінець року, тоді як ринкова динаміка, така як нижчі процентні ставки та поточні геополітичні гарячі точки, продовжують працювати на користь дорогоцінного металу,

– наголосив головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

Що найбільше впливає на вартість золота зараз:

Очікування трейдерів відносно зниження ставок ФРС. Зараз очікується їх коригування "вниз" на 25 базисних пунктів.

Імовірне припинення роботи американського уряду. Цього можна уникнути. Відомо, що Трамп та його команда продовжують намагання відкоригувати ситуацію.

Потрібно розуміти, що золото процвітає в умовах невизначеності. Адже саме воно вважається безпечним активом.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?

Спотова вартість срібла зросла на 0,3%. Вона збільшилась до 47,08 долара за унцію. З початку місяця цей метал зріс в ціні на 18,6%.

Подорожчала і платина. Цей дорогоцінний метал зріс в ціні на 0,5% і сягнув 1 609,40 долара за унцію.

Паладій зріс в ціні на 0,9%. 1 унція цього металу сягнула – 1 278,62 долара.

Що відбулося з цінами на дорогоцінні метали?

29 вересня золото встановило попередній ціновий рекорд. Воно сягнуло – 3 819,59 долара за унцію.

Подорожчало вчора і срібло на понад 2%. Цей метал мав ціну – 46,94 долара за унцію.

Зверніть увагу! За даними НБУ, закупівельна ціна на банківське золото зараз – 5 036,15 гривні за грам.