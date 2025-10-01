Чому дорожчає золото?

Рекорд за сесію складав – 3 895,09 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ціни на золото зросли завдяки збільшенню попиту на цей метал. Зокрема так сталося внаслідок шатдауну в США.

Долар слабшає на тлі очікувань дедалі пом'якшення ФРС. Ця динаміка прискорилася після того, як невдала спроба ухвалити законопроєкт про витрати спричинила припинення роботи уряду, що може негативно вплинути на економічні результати,

– наголосив старший аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Річ у тім, що саме золото розглядається зараз як безпечний актив. Адже воно вважається стійким до економічної та геополітичної невизначеності.

Скільки коштує банківське золото в Україні?

НБУ встановлює закупівельні ціни на золото з урахуванням змін на світовому ринку. Станом на 1 жовтня вартість цього металу, залежно від категорії така:

банківське золото, тобто, те, яке з найвищою пробою, має ціну – 4 996,62 гривні за грам;

дорогоцінний метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 981,63 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 946,65 гривні за грам.

Що відбувалося з вартістю золота у вересні?