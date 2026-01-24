Копійками більше не розплатишся: які монети НБУ вже прибрав з обігу

Ще у 2019 році НБУ вивів з обігу декілька номіналів монет, а у 2020 році до цього списку додалася ще одна монета. Крім того, торік регулятор почав поступове вилучення ще й 10 копійок, але ними поки можна ще розраховуватися.

Якими монетами вже давно не можна розраховуватися?

Відповідно до закону про Національний банк України, Правління регулятора ухвалило рішення з 1 жовтня 2019 року вилучити з готівкового обігу монети номіналами 1,2 та 5 копійок.

Таким чином, ці монети вже перестали бути платіжними засобами під час здійснення розрахунків. Натомість монети номіналом 25 копійок почали лише вилучати з обігу у 2019 році. Втім через рік, з жовтня 2020 року, використовувати їх більше не можна.

До речі, з цього часу банкноти гривні, які виготовлені до 2003 року, також перестали бути законними платіжними засобами.

Зауважте! До 2023 року, йдеться на сайті НБУ, громадяни могли обміняти безкоштовно монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні 2003 року на обігові монети та банкноти.

Які копійки почали вилучати у 2025 році?

З жовтня 2025 року з обігу почали поступово вилучати 10 копійок, зазначає НБУ. Вони досі залишаються платіжним засобом, а тому розплачуватися такими монетами надалі можна в торговельних мережах, на підприємствах сфери послуг тощо.

Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок в обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет,

– пояснює регулятор.

Таким чином, регулятор пропонує після вилучення 10 копійок застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку. Наприклад, суми, які закінчуються від 1 до 24 копійок, будуть заокруглюватися в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Натомість на монети номіналом 50 копійок попит залишається, адже у 2025 році готівковий обіг потребував карбування нових таких монет у кількості 20 мільйонів.

