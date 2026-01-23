Як змінилась ціна на срібло сьогодні?

Зростанню вартості срібла сприяв сильний попит. Також значну роль у здорожчанні металу відіграв високий імпульс, який виник через значні обсяги купівель, повідомляє Reuters.

Стрибок ціни на срібло до позначки 100 доларів за унцію відбувається на тлі того, що інвестори вкладають кошти в безпечні активи на тлі геополітичних потрясінь, а також на тлі очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США,

– наголошує видання.

Зверніть увагу! Цьогоріч очікується зниження ставки ФРС двічі.

Зауважимо, що з моменту обрання Трампа на другий термін, ціна на срібло зросла на понад 200%. Такому збільшенню сприяли ці фактори:

проблеми зі збільшенням масштабів перероблення цього металу;

а також – постійним дефіцитом такого металу на ринку.

Станом на зараз, вартість срібла дещо зросла. Вона наразі складає – 99,67 долара за унцію, повідомляє Bloomberg.



Яка ціна унції срібла зараз / Скриншот Bloomberg

Що відбувалось з ціною срібла протягом січня 2026 року?