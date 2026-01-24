Какими монетами уже давно нельзя рассчитываться?
В соответствии с законом о Национальном банке Украины, Правление регулятора приняло решение с 1 октября 2019 года изъять из наличного обращения монеты номиналами 1,2 и 5 копеек.
Таким образом, эти монеты уже перестали быть платежными средствами при осуществлении расчетов. Зато монеты номиналом 25 копеек начали только изымать из обращения в 2019 году. Впрочем, через год, с октября 2020 года, использовать их больше нельзя.
Кстати, с этого времени банкноты гривны, изготовленные до 2003 года, также перестали быть законными платежными средствами.
Заметьте! До 2023 года, говорится на сайте НБУ, граждане могли обменять бесплатно монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны 2003 года на оборотные монеты и банкноты.
Какие копейки начали изымать в 2025 году?
С октября 2025 года из обращения начали постепенно изымать 10 копеек, отмечает НБУ. Они до сих пор остаются платежным средством, а потому расплачиваться такими монетами в дальнейшем можно в торговых сетях, на предприятиях сферы услуг и тому подобное.
Учитывая значительную долю монет номиналом 10 копеек в обращении и снижение спроса на них со стороны банков и торговой сети, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет,
– объясняет регулятор.
Таким образом, регулятор предлагает после изъятия 10 копеек применять правила округления общих сумм в чеке. Например, суммы, которые заканчиваются от 1 до 24 копеек, будут округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.
Зато на монеты номиналом 50 копеек спрос остается, ведь в 2025 году наличный оборот требовал чеканки новых таких монет в количестве 20 миллионов.
Какие новые деньги выпустил НБУ?
В декабре 2025 года НБУ выпустил серию оборотных памятных монет, посвященных единству Украины и ее регионам, которые первыми подверглись российской агрессии. Серия называется "Мы сильные. Мы вместе", туда входят монеты для Автономной Республики Крым, Донецкой Луганской областей.
Такие монеты будут приниматься как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. В обращение планируется вывести всего 53 миллиона памятных монет.
В специальных ролах будет часть тиража и по 25 монет, которые будут доступны для коллекционеров. А презентация новой серии монет состоялась на годовщину Всеукраинского референдума о независимости Украины.