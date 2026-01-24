Какими монетами уже давно нельзя рассчитываться?

В соответствии с законом о Национальном банке Украины, Правление регулятора приняло решение с 1 октября 2019 года изъять из наличного обращения монеты номиналами 1,2 и 5 копеек.

Таким образом, эти монеты уже перестали быть платежными средствами при осуществлении расчетов. Зато монеты номиналом 25 копеек начали только изымать из обращения в 2019 году. Впрочем, через год, с октября 2020 года, использовать их больше нельзя.

Кстати, с этого времени банкноты гривны, изготовленные до 2003 года, также перестали быть законными платежными средствами.

Заметьте! До 2023 года, говорится на сайте НБУ, граждане могли обменять бесплатно монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны 2003 года на оборотные монеты и банкноты.

Какие копейки начали изымать в 2025 году?

С октября 2025 года из обращения начали постепенно изымать 10 копеек, отмечает НБУ. Они до сих пор остаются платежным средством, а потому расплачиваться такими монетами в дальнейшем можно в торговых сетях, на предприятиях сферы услуг и тому подобное.

Учитывая значительную долю монет номиналом 10 копеек в обращении и снижение спроса на них со стороны банков и торговой сети, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет,

– объясняет регулятор.

Таким образом, регулятор предлагает после изъятия 10 копеек применять правила округления общих сумм в чеке. Например, суммы, которые заканчиваются от 1 до 24 копеек, будут округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Зато на монеты номиналом 50 копеек спрос остается, ведь в 2025 году наличный оборот требовал чеканки новых таких монет в количестве 20 миллионов.

Какие новые деньги выпустил НБУ?