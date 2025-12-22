Чому 10 копійок виводять з обігу?

10 копійок вирішили вивести, аби скоротити витрати учасників готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Потрібно зауважити, що саме монети з цим номіналом найбільш поширені. Наразі їх приблизно – 4,1 мільярда.

Цікаво! Загалом у готівковому обігу України перебуває приблизно 5,5 мільярдів штук розмінних монет. 1,4 мільярда з них – 50 копійок.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– наголошує регулятор.

Важливо розуміти, що вилучення 10 копійок відбуватиметься, коли ці монети потраплятимуть у банк. Наприклад, внаслідок інкасації.

Як відбуватимуться розрахунки без 10 копійок?

Розрахунки без 10 копійок можуть вільно здійснюватись. Для цього регулятор встановив правила округлення, повідомляє Нацбанк.

Зверніть увагу! Вперше такі правила були застосовані, коли з обігу виводились монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року,

– вказав регулятор.



Як правильно заокруглювати суму в чеку, якщо нема копійок / Інфографіка НБУ

Які ще українські гроші виводяться з обігу зараз?