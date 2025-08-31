Які номінали банкнот НБУ зараз не друкує?

Річ у тім, що нові 100-гривневі банкноти скоротилися після початку повномасштабної війни: у 2021 році було надруковано близько 240 мільйонів штук, а у 2022 – 2023 роках – по 25 мільйонів штук, передає 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

З початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року центробанк не друкував 100-гривневі банкноти, а 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 років.

Нагадуємо! У 2022 році НБУ надрукував 200-гривневу банкноту у розмірі 370 мільйонів штук, а у 2021 році – 110 мільйонів штук.

Варто додати, що якщо Нацбанк зараз не друкує банкноти номіналом 100 та 200 гривень, то це не означає, що регулятор повністю відмовився від них.

Чи буде регулятор друкувати нові банкноти?

НБУ може випускати в обіг частину раніше вже сформованих запасів банкнот номіналом 100 та 200 гривень у випадку, коли потрібно буде. Водночас регулятор планує випускати нові банкноти цих номіналів із гаслом "Слава Україні!".

Зауважте! У 2023 році НБУ вже не друкував нові банкноти номіналом 50 гривень, хоч у 2022 році надрукував їх 80 мільйонів штук. У 2024 році це число було на рівні 60 мільйонів штук, а за період 2025 року – 80 мільйонів штук цього номіналу.

Цьогоріч НБУ найбільше надрукував банкнот номіналом 500 гривень (200 мільйонів штук) та 1 000 гривень (майже 173 мільйони штук).

Крім того, регулятор встиг накарбувати 60 мільйонів монет по 5 гривень, майже 57 мільйонів монет по 10 гривень та 10 мільйонів монет по 50 копійок.