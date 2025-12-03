Що відомо про продаж вказаних 8 банків?

Реалізація буде здійснюватись через систему Prozorro, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

З них на суму 423,6 мільйона гривень на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 191,4 мільйона гривень – об'єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 29,4 мільйона гривень,

– повідомляє ФГВФО.

Чиї саме активи будуть реалізовуватись:

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" – планується продаж активів на 489,7 мільйона гривень. З них – 303 мільйон гривень – це права та вимоги за кредитами, а 157,4 мільйона гривень – це об'єкти нерухомого майна та основні засоби. Окрім цього, 29,4 мільйона гривень – склала дебіторська заборгованість.

АТ "МР БАНК" – активи цієї установи мають початкову ціну – 85,9 мільйона гривень. Вимоги за кредитами складають – 11,4 мільйона гривень. А дебіторська заборгованість перед банком сягнула – 0,02 мільйони гривень.

АТ "КОМІНВЕСТБАНК" – активи оцінили у 28,7 мільйона гривень.

ПАТ "КСГ БАНК" – початкова ціна активів – 14,1 мільйона гривень.

АТ "БАНК СІЧ" – загалом активи оцінили у 8,4 мільйона гривень.

АТ "МЕГАБАНК" – активи оцінюють у 4,1 мільйона гривень;

АТ "БАНК ФОРВАРД" – початкова вартість активів – 1,9 мільйона гривень;

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" – активи мають початкову ціну – 0,3 мільйона гривень.

Потрібно розуміти, що це лише початкові ціни. Гроші, одержані від продажу, будуть використані для розрахунків із кредиторами.

Чому продають активи цих банків?

Активи цих банків реалізуються, оскільки їх ліквідують. Наприклад, як повідомляє НБУ, для АТ "БАНК СІЧ" регулятор вирішив відкликати ліцензію ще у жовтні 2022 року. Хоча визнали неплатоспроможною цю фінустанову значно раніше.

9 серпня 2022 року Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ "БАНК СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів,

– зазначив регулятор.

