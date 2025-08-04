Яку купюру випустять у серпні?

У серпні Національний банк України планує випустити нову пам’ятну банкноту номіналом 100 гривень. Її загальний тираж складе 150 тисяч штук, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними НБУ, серед усього тиражу передбачено друк двох нерозрізаних аркушів, кожен із яких міститиме по 24 банкноти. Назву та деталі оформлення нової купюри поки не розголошують. У НБУ лише зазначили, що "тематика пам’ятної банкноти наразі розробляється".

Які монети випустять у серпні?

Окрім банкноти, відповідно до Плану випуску нумізматичної продукції на 2025 рік, у серпні очікується поява нових пам’ятних монет.

Планується випуск таких позицій:

монета до 130-річчя від дня народження Василя Вишиваного;

монета, присвячена опішнянській кераміці;

набір із трьох срібних монет під назвою "Державні символи України".

Крім того, Нацбанк розглядає можливість поступового виведення з обігу монет номіналом 10 копійок. У відомстві пояснили, що така ініціатива дозволить зменшити державні витрати на виготовлення, транспортування, зберігання та обіг дрібних грошей.

Важливо! Поки остаточного рішення про вилучення не ухвалено, 10-копійчані монети залишатимуться в обігу.