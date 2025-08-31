Які ексклюзивні монети були на українській території?
Історик Андрій Бойко-Гагарін у розмові з 24 Каналом зазначає, що зараз у колекції НБУ є екземпляри ексклюзивних іноземних валют з різних країн. Також експозиція багата і на унікальні монети, викарбувані на території, яка належить сучасній Україні.
Зокрема, там можна зустріти мідну монету князівства Белз часів правління князя Юрія Наримунтовича – XIV століття. Це єдиний відомий такий екземпляр в Україні.
Також НБУ зберігає такі ексклюзиви:
- Монети Київського князівства, що карбувалися від імені Володимира Ольгердовича.
- Монета Подільського князівства часів, карбована від імені князя Костянтина Коріатовича.
Зверніть увагу! Ці гроші карбувалися у Львові та на Поділлі. Таким чином утворювалась власна грошова система.
Як виглядала монета Володимира Ольгердовича. Велике князівство Литовське / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Чому наявність власних грошей важлива для держави?
Монети це не просто грошовий інструмент. В ті часи, наявність своїх грошей була ознакою сили правителя. Це можна, зокрема, побачити на прикладі карбування монет у Белзі, Смотричах та Львові у XIV – XV століттях. Таким чином не тільки здійснювалась місцева торгівля, а й укріплювався авторитет князів.
Яку іноземну валюту можна було зустріти у давні часи на території України?
Іноземна валюта з'являлась в Україні завдяки військовим походам та активній торгівлі. До прикладу, у свій час на українські території було помічене використання іспанських реалів з мальтійським накарбуванням.
Важливо! Ці реали й стали прототипом сучасного американського долара. Вони ще мали назву песо або "макукіни".
Виходить, що українські козаки знали "долар" ще у XVII столітті. А ми думаємо, що він з’явився у нас лише у 1991 році.
Історик також відзначає, що на території України ходили монети з:
- Речі Посполитої;
- Угорщини;
- Брандендургу-Пруссії;
- Кримського ханства;
- Московії;
- Австрії;
- Османської імперії;
- Трансильванії;
- Курляндії.
Зверніть увагу! На українські території було знайдено і багато золотих монет. Зокрема, могури Індії