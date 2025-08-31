Какие номиналы банкнот НБУ сейчас не печатает?

Дело в том, что новые 100-гривневые банкноты сократились после начала полномасштабной войны: в 2021 году было напечатано около 240 миллионов штук, а в 2022 – 2023 годах – по 25 миллионов штук, передает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

Читайте также Знали о долларе еще в 17 веке: как развивался валютный рынок Украины с давних времен

С начала 2024 года и до 25 августа 2025 года центробанк не печатал 100-гривневые банкноты, а 200-гривневые банкноты НБУ не печатает с начала 2023 года.

Напоминаем! В 2022 году НБУ напечатал 200-гривневую банкноту в размере 370 миллионов штук, а в 2021 году – 110 миллионов штук.

Стоит добавить, что если Нацбанк сейчас не печатает банкноты номиналом 100 и 200 гривен, то это не означает, что регулятор полностью отказался от них.

Будет ли регулятор печатать новые банкноты?

НБУ может выпускать в обращение часть ранее уже сформированных запасов банкнот номиналом 100 и 200 гривен в случае, когда нужно будет. В то же время регулятор планирует выпускать новые банкноты этих номиналов с лозунгом "Слава Украине!".

Заметьте! В 2023 году НБУ уже не печатал новые банкноты номиналом 50 гривен, хотя в 2022 году напечатал их 80 миллионов штук. В 2024 году это число было на уровне 60 миллионов штук, а за период 2025 года – 80 миллионов штук этого номинала.

В этом году НБУ больше всего напечатал банкнот номиналом 500 гривен (200 миллионов штук) и 1 000 гривен (почти 173 миллиона штук).

Кроме того, регулятор успел напечатать 60 миллионов монет по 5 гривен, почти 57 миллионов монет по 10 гривен и 10 миллионов монет по 50 копеек.