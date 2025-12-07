Яка проба золота є найдорожчою?

Від співвідношення чистого золота та сплаву інших металів у виробі залежить номер проби, а отже, його ціна. Найпопулярнішим варіантом поділу дорогоцінних металів в Україні є поділ на метричні види проб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ювелірну компанію "Золотий стандарт".

Читайте також Декілька країн керують світом алмазів: хто серед головних гравців ринку

Річ у тім, що відповідно до цієї системи, найдорожчим сплавом золота є 999 проба, бо ж у ньому 999 грамів золота та 1 грам інших металів.

Але таку пробу не використовують в ювелірних виробах через те, що золото саме по собі доволі м'який метал. Його частіше використовують лише в золотих злитках, що зберігаються в банках.

Проби 750 проби часто використовують в ювелірних виробах з діамантами. У цьому сплаві 75% золота, а прикраси із цієї проби є доволі міцними та зносостійкими.

Є ще варіанти виробів 500 проби золота, де 50% золота, а інші 50% – мідь і срібло.

А от ювелірні вироби з 375 проби золота вважаються не такими якісними, адже в них лише 37,5% дорогоцінного металу, а отже, вони підходять для нетривалого носіння.

А щоб загалом оцінити вартість золотого виробу, варто врахувати вагу прикраси, чистоту та ціну золото на ринку на сьогодні. Тобто виріб, який маю 990 пробу буде дорожчим за 370 пробу.

Які є види золотих сплавів?

Наприклад якщо крім чистого золота у виробі є ще сплав міді та срібла, то його називаються червоним золотом, а якщо крім цих двох металів ще й цинк – то жовте золото.

У білому золоті міститься золото та срібло, а покритий виріб зазвичай родієм для того, щоб давати блискучий вигляд, пишуть Goldmarket.

У рожевому золоті, крім самого золота, найбільше є міді, що в кінцевому вигляді надає прикрасі рожевого відтінку.

Яка ціна золота зараз?