Як змінилась ціна на золото 5 грудня?

Вартість золота сьогодні зросла на 0,5%. Ціна цього металу за унцію сягнула – 4 227,35 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Статистика показує, що за цей тиждень ціна золота впала на 0,1%. А Індекс долара перебуває недалеко від п'ятитижневого мінімуму.

На вартість золота вплинули й інші фактори. Зокрема, економічні дані США, що були опубліковані раніше.

Дані США, опубліковані в четвер, показали, що кількість заявок на допомогу з безробіття минулого тижня скоротилася до 191 тисячі, що є найнижчим показником за понад 3 роки, тоді як дані ADP у середу показали, що кількість робочих місць у приватному секторі в листопаді скоротилася на 32 тисячі, що є найбільшим падінням за понад 2,5 роки,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що зараз ринок перебуває в очікуванні засідання ФРС, яке відбудеться 9 – 10 грудня. Там може бути ухвалено рішення про зниження ключової процентної ставки на 25 базисних пунктів. Саме цих змін очікує більшість трейдерів.

Потрібно розуміти, що золото почуває себе надзвичайно добре саме в умовах низьких процентних ставок. Адже така ситуація "сприяє" недохідним активам.

Важливо! Також ринок очікує на затриманий вересневий індекс PCE – це головний показник інфляції ФРС. Його мають опублікувати сьогодні.

Як змінилась ціна срібла сьогодні?

Вартість срібла сьогодні зросла на 2%. Ціна цього металу сягнула – 58,27 долара за унцію.

Цікаво! Рекордна вартість срібла за 2025 була встановлена у цю середу – 58,98 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Загалом вартість срібла зросла за рік на майже 101%. Цьому, наприклад, сприяв структурний дефіцит.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів у п'ятницю 5 грудня?