Какая проба золота является самой дорогой?
От соотношения чистого золота и сплава других металлов в изделии зависит номер пробы, а следовательно, его цена. Самым популярным вариантом разделения драгоценных металлов в Украине является разделение на метрические виды проб, сообщает 24 Канал со ссылкой на ювелирную компанию "Золотой стандарт".
Дело в том, что согласно этой системе, самым дорогим сплавом золота является 999 проба, потому что в нем 999 граммов золота и 1 грамм других металлов.
Но такую пробу не используют в ювелирных изделиях из-за того, что золото само по себе довольно мягкий металл. Его чаще используют только в золотых слитках, хранящихся в банках.
- Пробы 750 пробы часто используют в ювелирных изделиях с бриллиантами. В этом сплаве 75% золота, а украшения из этой пробы довольно прочными и износостойкими.
- Есть еще варианты изделий 500 пробы золота, где 50% золота, а остальные 50% – медь и серебро.
- А вот ювелирные изделия из 375 пробы золота золота считаются не такими качественными, ведь в них только 37,5% драгоценного металла, а значит, они подходят для непродолжительного ношения.
А чтобы в целом оценить стоимость золотого изделия, стоит учесть вес украшения, чистоту и цену золото на рынке на сегодня. То есть изделие, который имею 990 пробу будет дороже 370 пробы.
Какие есть виды золотых сплавов?
Например если кроме чистого золота в изделии есть еще сплав меди и серебра, то его называются красным золотом, а если кроме этих двух металлов еще и цинк – то желтое золото.
В белом золоте содержится золото и серебро, а покрыто изделие обычно родием для того, чтобы давать блестящий вид, пишут Goldmarket.
В розовом золоте, кроме самого золота, больше всего меди, что в конечном виде придает украшению розовый оттенок.
Какая цена золота сейчас?
По состоянию на 5 декабря, за унцию чистого золота надо было отдать 4 227,35 доллара, что на 0,5% дороже чем в предыдущие дни. В то же время если учесть статистику за неделю, то цена золота наоборот упала – на 0,1%.
На стоимость золота влияет курс доллара на мировом рынке, а если Индекс валюты находится на уровне пятинедельного минимума, это влияет и стоимость самого золота.
Помимо доллара, на золото влияет еще и решение Федеральной резервной системы США, которого стоит ожидать в период 9 – 10 декабря. Дело в том, что ожидается на снижение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, а стоимость золота чувствует себя хорошо именно на условиях низких процентных ставок.