Як правильно зберігати гроші?

Таким чином вдається створити позитивну енергетику, що сприяє фінансовому добробуту, передає 24 Канал.

Читайте також Чому не ведуться гроші: 5 причин, про які ви могли не знати

Ось кілька порад, що дозволять покращити фінансовий стан:

Розкладати купюри від найбільшої до найменшої, щоб мати порядок у фінансах. Не скручувати та не м’яти банкноти. Не тримати у гаманці гроші, що порвані або пошкоджені. Носити з собою грошовий талісман, яким може стати перша зароблена купюра або ж банкнота з щасливим номіналом. Не витрачати одразу всі гроші, а дозволити усім коштам дещо затриматися у гаманці.

Важливо! Не можна зберігати у гаманці різне сміття: чеки, непотрібні квитанції, старі квитки тощо. Таким чином вони заважатимуть функціонувати грошовому потоку.

Що ще слід враховувати? Також слід звернути увагу на стан гаманця. Якщо ж, наприклад, він потертий або старий, то краще придбати новий. Ба більше, колір гаманця теж має значення. Найкращими варіантами, аби залучити гроші у життя, вважаються чорний, коричневий та колір золота.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.