З яких причин не ведуться гроші?

В Україні існує безліч народних прикмет, які пояснюють, чому не водяться гроші. Однак за ними часто криються реальні причини, чому фінанси ніби вислизають крізь пальці. 24 Канал зібрав 5 факторів, про які ви могли навіть не замислюватися.

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Несвідоме уникання грошей

Психологи кажуть, що у багатьох людей є внутрішні установки, які відштовхують гроші. Якщо людині з дитинства говорили фрази на кшталт "Гроші – це зло" або "Чесно не заробиш", вона може підсвідомо блокувати фінансовий потік.

Постійне відкладання справ на потім

Фінансова лінь може стати найбільшою перепоною на шляху до добробуту. Відкладання важливих рішень, ігнорування боргів та відмова від планування бюджету призводять до хаосу в гаманці. Гроші люблять порядок, наголошують фахівці з фінансів.

Витрати на "емоційні дірки"

Шопінг для настрою, перекуси від нудьги або нескінченні дрібні покупки – усе це непомітно "з’їдає" особистий бюджет. Часто такі витрати пов’язані не з потребами людини, а з її емоційним станом, який змушує до дій.

Відсутність фінансових цілей

Якщо людина не має конкретної мети, то витрачає гроші безсистемно. Вона не економить, бо не знає для чого. Ціль мотивує і притягує гроші у життя – це може бути відпустка, автомобіль чи омріяна власна квартира.

Негативне фінансове оточення

Оточення має велике значення. Якщо поруч знаходяться ті, хто постійно скаржиться на нестачу грошей, вважає фінансовий успіх недосяжним, це впливає на установки людини й змушує її змиритися з браком коштів.

Психологи радять почати з простого і проаналізувати свої фінансові звички, а також змінити ставлення до грошей, адже фінансовий добробут починається в голові.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.