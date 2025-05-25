Що покласти в гаманець для залучення грошей у життя
Існує цілий перелік речей, які можна носити з собою, аби привабити багатство, пише 24 Канал.
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Цими предметами можуть бути:
- старовинна або рідкісна монета;
- купюра з унікальним серійним номером;
- банкнота з першої зарплати;
- китайські монети;
- паличка кориці;
- м'ята;
- шматочок червоної тканини;
- бобові чи кавові зерна;
- пакетик дріжджів.
Важливо! Однак вважається, що можна стати бідніше якщо носити у гаманці документи, чеки чи фотографії.
Що ще не можна носити у гаманці?
Також не слід носити з собою пошкоджені чи брудні купюри. Вважається, що всі банкноти у гаманці мають бути частими та акуратно складеними. В інакшому ж випадку людина здатна привабити бідність.