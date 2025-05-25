Що покласти в гаманець для залучення грошей у життя

Існує цілий перелік речей, які можна носити з собою, аби привабити багатство, пише 24 Канал.

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Цими предметами можуть бути:

  • старовинна або рідкісна монета;
  • купюра з унікальним серійним номером;
  • банкнота з першої зарплати;
  • китайські монети;
  • паличка кориці;
  • м'ята;
  • шматочок червоної тканини;
  • бобові чи кавові зерна;
  • пакетик дріжджів.

Важливо! Однак вважається, що можна стати бідніше якщо носити у гаманці документи, чеки чи фотографії.

Що ще не можна носити у гаманці?

Також не слід носити з собою пошкоджені чи брудні купюри. Вважається, що всі банкноти у гаманці мають бути частими та акуратно складеними. В інакшому ж випадку людина здатна привабити бідність.