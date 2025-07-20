Який дорогоцінний камінь притягує багатство?

Покращити фінансове становище свого власника може, наприклад, смарагд, передає 24 Канал.

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Саме цей камінь часто використовують як талісман для залучення багатства та успіху. Особливо він актуальний для людей, пов'язаних зі сферою торгівлі та бізнесу.

Смарагд асоціюється з достатком та розкішшю. І саме це робить його потужним амулетом для залучення грошей.

Для того, аби збагатитися, слід носити цей камінь постійно з собою. Зокрема його можна використовувати у прикрасах, тобто кільцях, сережках тощо. Однак також він може знаходитися у гаманці свого власника.

Крім того, смарагд здатний дарувати впевненість. Ба більше, він може захищати від невдач і поспішних рішень.

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.