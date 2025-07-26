Как правильно хранить деньги?

Таким образом удается создать положительную энергетику, что способствует финансовому благополучию, передает 24 Канал.

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Вот несколько советов, которые позволят улучшить финансовое состояние:

Раскладывать купюры от самой большой до самой маленькой, чтобы иметь порядок в финансах. Не скручивать и не мять банкноты. Не держать в кошельке деньги, порванные или поврежденные. Носить с собой денежный талисман, которым может стать первая заработанная купюра или банкнота со счастливым номиналом. Не тратить сразу все деньги, а позволить всем средствам несколько задержаться в кошельке.

Важно! Нельзя хранить в кошельке разный мусор: чеки, ненужные квитанции, старые билеты и тому подобное. Таким образом они будут мешать функционировать денежному потоку.

Что еще следует учитывать? Также следует обратить внимание на состояние кошелька. Если же, например, он потертый или старый, то лучше приобрести новый. Более того, цвет кошелька тоже имеет значение. Лучшими вариантами, чтобы привлечь деньги в жизнь, считаются черный, коричневый и цвет золота.

Обратите внимание! Этот материал имеет исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут быть основой для принятия важных решений.