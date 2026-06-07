Як заробити на акціях: відомі 3 методи отримання прибутку

Акції залишаються одним з популярних способів примножити свій капітал. Самі акції – це цінні папери. Вони є доказом того, що людина має частку в тій чи іншій компанії.

Як українцям заробити на акціях?

Зокрема, є три способи заробити на акціях, про що пише Freedom Broker.

Читайте також Нерухомість у західних областях України здорожчає: коли це станеться

Вони є такими:

Купити акції за низьку ціну та продати за високу. Придбати їх як опціони, в умови яких закладена зміна ціни. Сформувати цілий портфель акцій, з яких можна буде отримувати прибуток у вигляді дивідендів.

Але наголошується, що заробіток на зміні курсу можливий у двох варіантах. Перший – це купувати при тимчасовому падінні цін. А згодом, коли вона знов зросте, продавати.

Цікаво! Також можна взяти акції у брокера, продати дорого, а потім купити дешевше.

Другий варіант передбачає чимало навичок. Наприклад, розуміння ринку.

Зокрема, у першому варіанті вигода менша. Але при цьому ризик теж менший.

Також українцям радять прислухатися до таких порад:

Збирати важливу інформацію.

Заглиблювати, тобто, наприклад, познайомитися з компанією, куди будуть вкладені кошти.

Залучення фахівців – професійного брокера або фінансиста.

Також не слід витрачати останні гроші. Для того, щоб інвестувати в акції, потрібно мати дійсно вільні кошти.

Ба більше, бажано скласти портфель з акцій від 10 до 15 підприємств, та за можливість робити його більшим.

Якщо ціна акцій зросла на 40-50% – подумайте, чи є сенс продати акції і "закрити" цю частину інвестицій, залишившись із хорошим прибутком,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Важливо ще пам'ятати те, що акції – це напрямок для вкладень вільних коштів для поступового нарощування капіталу.

Що ще варто знати про акції та інвестиції 2026 році?

Нагадаємо, що у понеділок, 1 червня, зросли акції країн Азії. Зростання відбулося через лідерів у галузі ШІ – Тайвань та Південну Корею. Водночас до зростання валют це не призвело.

Водночас фондовий ринок Росії впав у травні. Причиною стали погрози на адресу України. І це стало найбільшим падінням з листопада 2025 року. Річ у тім, що у МЗС країни анонсували удари по "українським центрам прийняття рішень".