Як українцям заробити на акціях?
Зокрема, є три способи заробити на акціях, про що пише Freedom Broker.
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Вони є такими:
- Купити акції за низьку ціну та продати за високу.
- Придбати їх як опціони, в умови яких закладена зміна ціни.
- Сформувати цілий портфель акцій, з яких можна буде отримувати прибуток у вигляді дивідендів.
Але наголошується, що заробіток на зміні курсу можливий у двох варіантах. Перший – це купувати при тимчасовому падінні цін. А згодом, коли вона знов зросте, продавати.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Цікаво! Також можна взяти акції у брокера, продати дорого, а потім купити дешевше.
Другий варіант передбачає чимало навичок. Наприклад, розуміння ринку.
Зокрема, у першому варіанті вигода менша. Але при цьому ризик теж менший.
Також українцям радять прислухатися до таких порад:
- Збирати важливу інформацію.
- Заглиблювати, тобто, наприклад, познайомитися з компанією, куди будуть вкладені кошти.
- Залучення фахівців – професійного брокера або фінансиста.
Також не слід витрачати останні гроші. Для того, щоб інвестувати в акції, потрібно мати дійсно вільні кошти.
Ба більше, бажано скласти портфель з акцій від 10 до 15 підприємств, та за можливість робити його більшим.
Якщо ціна акцій зросла на 40-50% – подумайте, чи є сенс продати акції і "закрити" цю частину інвестицій, залишившись із хорошим прибутком,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! Важливо ще пам'ятати те, що акції – це напрямок для вкладень вільних коштів для поступового нарощування капіталу.
Що ще варто знати про акції та інвестиції 2026 році?
Нагадаємо, що у понеділок, 1 червня, зросли акції країн Азії. Зростання відбулося через лідерів у галузі ШІ – Тайвань та Південну Корею. Водночас до зростання валют це не призвело.
Водночас фондовий ринок Росії впав у травні. Причиною стали погрози на адресу України. І це стало найбільшим падінням з листопада 2025 року. Річ у тім, що у МЗС країни анонсували удари по "українським центрам прийняття рішень".