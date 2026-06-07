Как украинцам заработать на акциях?
В частности, есть три способа заработать на акциях, о чем пишет Freedom Broker.
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Они таковы:
- Купить акции за низкую цену и продать за высокую.
- Купить их как опционы, в условия которых заложено изменение цены.
- Сформировать целый портфель акций, из которых можно будет получать прибыль в виде дивидендов.
Но отмечается, что заработок на изменении курса возможен в двух вариантах. Первый – это покупать при временном падении цен. А впоследствии, когда она вновь вырастет, продавать.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Интересно! Также можно взять акции у брокера, продать дорого, а потом купить дешевле.
Второй вариант предполагает немало навыков. Например, понимание рынка.
В частности, в первом варианте выгода меньше. Но при этом риск тоже меньше.
Также украинцам советуют прислушиваться к таким советам:
- Собирать важную информацию.
- Углублять, то есть, например, познакомиться с компанией, куда будут вложены средства.
- Привлечение специалистов – профессионального брокера или финансиста.
Также не следует тратить последние деньги. Для того, чтобы инвестировать в акции, нужно иметь действительно свободные средства.
Более того, желательно составить портфель из акций от 10 до 15 предприятий, и по возможности делать его больше.
Если цена акций выросла на 40-50% – подумайте, есть ли смысл продать акции и "закрыть" эту часть инвестиций, оставшись с хорошей прибылью,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Важно еще помнить то, что акции – это направление для вложений свободных средств для постепенного наращивания капитала.
Что еще стоит знать об акциях и инвестициях 2026 году?
Напомним, что в понедельник, 1 июня, выросли акциии стран Азии. Рост произошел из-за лидеров в области ИИ – Тайвань и Южную Корею. В то же время к росту валют это не привело.
В то же время фондовый рынок России упал в мае. Причиной стали угрозы в адрес Украины. И это стало самым большим падением с ноября 2025 года. Дело в том, что в МИД страны анонсировали удары по "украинским центрам принятия решений".