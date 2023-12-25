24 Канал ексклюзивно поговорив з фінансовою радницею Галиною Тритяк та розпитав про специфіку боргів та як ефективно їх позбуватися.

Зверніть увагу Дитині на майбутнє: які опції можуть використати батьки, аби підготувати фінансовий старт дітям

Вплив боргів на життя людини

За словами Галини Тритяк, якщо борги додають стресу та тривоги, то це звісно негативно впливає на життя та відносини з грошима. Водночас є хороші позики. Наприклад, для розвитку власного бізнесу. Тобто, коли кредит допомагає генерувати більший дохід, ніж щомісячний борговий платіж, то на життя він негативно не впливає.

Цікаво! Приватний інвестор Василь Матій ексклюзивно розповідав 24 Каналу про фінансові поради, які заважають досягати своїх цілей. З іншої сторони, він поділився порадами, які допоможуть уникнути помилок й по-новому оцінити свої фінансові звички та можливості.

Перші кроки до погашення боргів

Фінансова радниця наголосила, що під час повномасштабної війни та невизначеності особливо хочеться мати якомога менше поганих зобовʼязань. За її порадою, перший крок до позбавлення боргів – це скласти план, а не робити це хаотично.

Також для погашення боргів доцільно обирати різні стратегії: залежно від розміру зобовʼязань (боргових – 24 Канал) та доходу. За словами Галини Тритяк, інколи це поступове зменшення кредитного ліміту. Однак, вона наголосила, що коли мова йде про позики у мікрофінансових організацій з високими %, то є сенс, чим швидше їх закрити. Інколи навіть через перекредитування.

Галина Тритяк Фінансова радниця Точно нашкодить закриття кредиту без плану, бо є високий ризик закинути на погашення боргу більшу суму, ніж доступна і потім не мати можливості нормально покрити усі місячні витрати. А це призводить до нових позик.

Також під час погашення боргів варто враховувати витрати на базові потреби у рамках планування бюджету. Фінансова радниця підкреслила, що варто прийняти, що протягом якогось періоду рівень споживання потрібно обмежити, але відчуття, що в тебе немає позик цього вартує.

Варте уваги! Рекомендовано, щоб платежі по кредитах становили не більше, ніж 20% від щомісячного доходу. Це загальна рекомендація, яку варто приміряти на себе, пояснила Галина Тритяк.

Як "закрити" одночасно кілька боргів

Інколи є ситуації, коли потрібно одночасно погасити відразу кілька боргів. Зокрема, виникає питання визначення пріоритетів. Галина Тритяк поділилася порадами, як діяти у такій ситуації. Ось ключові моменти:

Зазвичай, рекомендують починати з того боргу, де найвищі % і це раціонально;

Та ефективніше часто починати з кредиту, який менший у розмірі;

Таким чином, швидше вдасться його закрити й похвалити себе;

Проте кожна ситуація індивідуальна, слід враховувати різні фактор та наслідки.

Галина Тритяк фінансова радниця Також 100% важливо відмічати прогрес у процесі погашення боргів. Навіть якщо ви 10 гривень закидаєте на кредитний ліміт, то варто себе похвалити!

Як планувати бюджет, аби уникати боргів у майбутньому

На думку Галини Тритяк, більшість кредитів люди беруть не тому, що в них безвихідна ситуація, а швидше тому, що вони живуть зараз коштом майбутніх доходів. Ми хочемо вже зараз новий телефон і не готові чекати. Логічний висновок – задля уникнення боргів потрібно обʼєктивно оцінювати ситуацію і не жити в ілюзії, що все доступно.