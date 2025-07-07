Хто такий Педро Паскаль

Педро Паскаль багато років працював як у театрі, так і на екрані. Однією з його перших телевізійних ролей стала поява в серіалі "Баффі — винищувачка вампірів", пише 24 Канал з посиланням на Parade.

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Згодом він зіграв у таких проєктах, як "Хороша дружина", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Батьківщина", "Менталіст" та багатьох інших. Справжній прорив стався після появи Паскаля в ролі Оберіна Мартелла в четвертому сезоні "Гри престолів".

Хафтор Бьорнссон і Педро Паскаль на прем'єрі восьмого сезону "Гри престолів" / Фото Getty Images

Потім були ролі в серіалі "Нарко", а також участь у таких фільмах, як "Бюро коригування", "Вирівнювач 2", "Kingsman: Золоте кільце". Головні зіркові ролі Паскаля – в серіалі "Мандалорець" і в проєкті "Останні з нас".

Цікаво! У липні 2025 року Паскаль з'явиться на екранах у ролі Ріда Річардса у фільмі "Фантастична четвірка" від Marvel.

Статки Педро Паскаля

Станом на 2025 рік його статки оцінюються приблизно в 10 мільйонів доларів. З них 4,5 мільйона доларів він заробив за участь у першому сезоні "Останні з нас".