24 Канал эксклюзивно поговорил с финансовой советницей Галиной Тритяк и расспросил о специфике долгов и как эффективно их избавляться.

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Влияние долгов на жизнь человека

По словам Галины Тритяк, если долги придают стрессу и тревоге, то это, конечно, негативно влияет на жизнь и отношения с деньгами. В то же время есть хорошие ссуды. К примеру, для развития собственного бизнеса. То есть когда кредит помогает генерировать больший доход, чем ежемесячный долговой платеж, то на жизнь он негативно не влияет.

Интересно! Частный инвестор Василий Матий эксклюзивно рассказывал 24 Канала о финансовых советах, которые мешают добиваться своих целей. С другой стороны он поделился советами, которые помогут избежать ошибок и по-новому оценить свои финансовые привычки и возможности.

Первые шаги к погашению долгов

Финансовая советница подчеркнула, что во время полномасштабной войны и неопределенности особенно хочется иметь как можно меньше плохих обязательств. По ее совету, первый шаг к лишению долгов – это составить план, а не делать это хаотично.

Также для погашения долгов целесообразно выбирать разные стратегии: в зависимости от размера обязательств (долговых – 24 Канал) и дохода. По словам Галины Тритяк, иногда это постепенное уменьшение кредитного лимита. Однако она подчеркнула, что когда речь идет о займах у микрофинансовых организаций с высокими %, то есть смысл, чем быстрее их закрыть. Иногда даже из-за перекредитования.

Галина Тритяк Финансовая советница Точно навредит закрытие кредита без плана, поскольку высок риск забросить на погашение долга большую сумму, чем доступная и потом не иметь возможности нормально покрыть все месячные расходы. А это приводит к новым займам.

Также при погашении долгов следует учитывать расходы на базовые нужды в рамках планирования бюджета. Финансовая советница подчеркнула, что следует принять, что в течение какого-то периода уровень потребление нужно ограничить, но ощущение, что у тебя нет ссуд этого стоит.

Достойно внимания! Рекомендуется, чтобы платежи по кредитам составляли не больше, чем 20% от ежемесячного дохода. Это общая рекомендация, которую следует примерить на себя, объяснила Галина Тритяк.

Как "закрыть" одновременно несколько долгов

Иногда есть ситуации, когда нужно одновременно погасить сразу несколько долгов. В частности, возникает вопрос определения приоритетов. Галина Тритяк поделилась советами, как поступать в такой ситуации. Вот ключевые моменты:

Как правило, рекомендуют начинать с того долга, где самые высокие % и это рационально;

Но эффективнее часто начинать с кредита, который меньше в размере;

Таким образом, скорее удастся закрыть его и похвалить себя;

Однако каждая ситуация индивидуальна, следует учитывать разные факторы и последствия.

Галина Тритяк Финансовая советница Также 100% важно отметить прогресс в процессе погашения долгов. Даже если вы 10 гривен забрасываете на кредитный лимит, то стоит себя похвалить!

Как планировать бюджет, чтобы избежать долгов в будущем

По мнению Галины Тритяк, большинство кредитов люди берут не потому, что у них безвыходная ситуация, а скорее потому, что они живут сейчас за счет будущих доходов. Мы хотим уже сейчас новый телефон и не готовы ждать. Логический вывод – во избежание долгов нужно объективно оценивать ситуацию и не жить в иллюзии, что все доступно.