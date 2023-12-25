24 Канал эксклюзивно поговорил с финансовой советницей Галиной Тритяк и расспросил о специфике долгов и как эффективно их избавляться.
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Влияние долгов на жизнь человека
По словам Галины Тритяк, если долги придают стрессу и тревоге, то это, конечно, негативно влияет на жизнь и отношения с деньгами. В то же время есть хорошие ссуды. К примеру, для развития собственного бизнеса. То есть когда кредит помогает генерировать больший доход, чем ежемесячный долговой платеж, то на жизнь он негативно не влияет.
Первые шаги к погашению долгов
Финансовая советница подчеркнула, что во время полномасштабной войны и неопределенности особенно хочется иметь как можно меньше плохих обязательств. По ее совету, первый шаг к лишению долгов – это составить план, а не делать это хаотично.
Также для погашения долгов целесообразно выбирать разные стратегии: в зависимости от размера обязательств (долговых – 24 Канал) и дохода. По словам Галины Тритяк, иногда это постепенное уменьшение кредитного лимита. Однако она подчеркнула, что когда речь идет о займах у микрофинансовых организаций с высокими %, то есть смысл, чем быстрее их закрыть. Иногда даже из-за перекредитования.
Точно навредит закрытие кредита без плана, поскольку высок риск забросить на погашение долга большую сумму, чем доступная и потом не иметь возможности нормально покрыть все месячные расходы. А это приводит к новым займам.
Также при погашении долгов следует учитывать расходы на базовые нужды в рамках планирования бюджета. Финансовая советница подчеркнула, что следует принять, что в течение какого-то периода уровень потребление нужно ограничить, но ощущение, что у тебя нет ссуд этого стоит.
Как "закрыть" одновременно несколько долгов
Иногда есть ситуации, когда нужно одновременно погасить сразу несколько долгов. В частности, возникает вопрос определения приоритетов. Галина Тритяк поделилась советами, как поступать в такой ситуации. Вот ключевые моменты:
- Как правило, рекомендуют начинать с того долга, где самые высокие % и это рационально;
- Но эффективнее часто начинать с кредита, который меньше в размере;
- Таким образом, скорее удастся закрыть его и похвалить себя;
- Однако каждая ситуация индивидуальна, следует учитывать разные факторы и последствия.
Также 100% важно отметить прогресс в процессе погашения долгов. Даже если вы 10 гривен забрасываете на кредитный лимит, то стоит себя похвалить!
Как планировать бюджет, чтобы избежать долгов в будущем
По мнению Галины Тритяк, большинство кредитов люди берут не потому, что у них безвыходная ситуация, а скорее потому, что они живут сейчас за счет будущих доходов. Мы хотим уже сейчас новый телефон и не готовы ждать. Логический вывод – во избежание долгов нужно объективно оценивать ситуацию и не жить в иллюзии, что все доступно.