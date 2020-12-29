Tesla, Apple чи Facebook: як українцям інвестувати в акції провідних світових компаній
У теперішніх реаліях, коли світову економіку буквально трясе через пандемію коронавірусу, саме час інвестувати і заробляти на кон'юнктурі фінансових ринків. Поки інші бояться – потрібно діяти.
Саме в період нестабільності на фінансових ринках, актуально знайти альтернативні джерела отримання доходу. Зокрема, доволі вигідними є інвестиції у цінні папери міжнародних компаній. Отож, як вкласти гроші в акції найбільших світових підприємств – Фінанси24 розповідають далі.
Актуально Пасивний дохід і фінансова незалежність: як заробити в умовах карантину
Як усе змінилося
До недавнього часу люди, в основному, вкладали гроші в дуже обмежену кількість фінансових інструментів - купували валюту, нерухомість або відкривали банківський рахунок, розраховуючи на відсотки за депозитами. Однак ці варіанти не є оптимальним способом збереження і примноження капіталу.
Одним із найкращих способів є торгівля на фінансових ринках – трейдинг. Трейдинг надає можливість отримувати дохід від широкого кола фінансових інструментів. Зараз саме час придивитися до найбільш цікавих можливостей і торговельних інструментів – акцій провідних світових компаній.
Хочу торгувати акціями: що для цього потрібно
Сьогодні завдяки сучасним технологіям кожен може вкласти гроші в акції гігантів світового фінансового ринку таких, як, наприклад, Tesla або Apple. Щоб ефективно інвестувати в цінні папери цих компаній, варто вибрати правильну торговельну платформу.
Одним із найкращих торгових терміналів для трейдингу є Libertex від Forex Club. Ця платформа доступна у вигляді веб-додатку, а також програм для операційних систем iOS і Android. Тому інвестувати кошти можна в будь-який момент прямо з дому і з будь-якої точки світу. Зарахувати і вивести кошти можна як за допомогою банківських карток, так і за допомогою електронних платіжних систем.
Окрім акцій Tesla і Apple, Libertex надає як початківцям, так і вже досвідченим трейдерам доступ до безлічі інших активів. Всього на платформі є 287 торгових інструменти, з-поміж яких: акції найбільших світових компаній, дорогоцінні метали, сировина, сільськогосподарські товари і криптовалюти.
Цікаво Як перетворити новорічні витрати на доходи: способи додаткового заробітку
Простота і доступність
Щоб почати успішно торгувати на фінансових ринках у терміналі Libertex, не потрібно мати великий стартовий капітал. Поповнити рахунок можна на будь-яку суму.
Зручний інтерфейс програми дає змогу користувачеві ефективно управляти його капіталом. У Libertex є вбудовані інструменти технічного аналізу, а також стрічка новин, завдяки яким ви будете в курсі подій і зможете швидко проаналізувати динаміку цікавих вам фінансових інструментів.
Можливості додатку Libertex: як працює мультиплікатор
Однією з важливих особливостей торгового терміналу Libertex є наявність мультиплікатора. Цей інструмент дає змогу в рази збільшити ваш прибуток.
Однак слід пам'ятати, що використання мультиплікатора збільшує не тільки прибуток, але й ризики.
Окрім того, у Libertex є відеоуроки, за допомогою яких ви зможете ознайомитися з основами роботи на фінансових ринках. Це допоможе вам правильно здійснювати операції, а також уникнути поширених помилок. Також у торговій платформі доступний безкоштовний деморахунок, який дає можливість трейдерам без ризиків спробувати свої навички у трейдингу.
Зверніть увагу Як інвестиції допоможуть навести лад у власних фінансах: просте рішення
Інвестуйте зараз
Стати інвестором і заробляти на акціях світових гігантів просто. Відкрийте і поповніть торговий рахунок у платформі Libertex від Forex Club, виберіть фінансовий інструмент, який вас цікавить, введіть суму угоди і мультиплікатор. Усе, що вам залишиться, – вкажіть напрямок угоди – "у ріст", якщо ви прогнозуєте збільшення ціни, або "у зниження", якщо очікуєте падіння котирувань.
Вкладайте гроші в акції Tesla, Apple або інших компаній разом із Libertex!
Поділитися новиною