У теперішніх реаліях, коли світову економіку буквально трясе через пандемію коронавірусу, саме час інвестувати і заробляти на кон'юнктурі фінансових ринків. Поки інші бояться – потрібно діяти.

Саме в період нестабільності на фінансових ринках, актуально знайти альтернативні джерела отримання доходу. Зокрема, доволі вигідними є інвестиції у цінні папери міжнародних компаній. Отож, як вкласти гроші в акції найбільших світових підприємств – Фінанси24 розповідають далі.

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Як усе змінилося

До недавнього часу люди, в основному, вкладали гроші в дуже обмежену кількість фінансових інструментів - купували валюту, нерухомість або відкривали банківський рахунок, розраховуючи на відсотки за депозитами. Однак ці варіанти не є оптимальним способом збереження і примноження капіталу.

Одним із найкращих способів є торгівля на фінансових ринках – трейдинг. Трейдинг надає можливість отримувати дохід від широкого кола фінансових інструментів. Зараз саме час придивитися до найбільш цікавих можливостей і торговельних інструментів – акцій провідних світових компаній.

Хочу торгувати акціями: що для цього потрібно

Сьогодні завдяки сучасним технологіям кожен може вкласти гроші в акції гігантів світового фінансового ринку таких, як, наприклад, Tesla або Apple. Щоб ефективно інвестувати в цінні папери цих компаній, варто вибрати правильну торговельну платформу.

Одним із найкращих торгових терміналів для трейдингу є Libertex від Forex Club. Ця платформа доступна у вигляді веб-додатку, а також програм для операційних систем iOS і Android. Тому інвестувати кошти можна в будь-який момент прямо з дому і з будь-якої точки світу. Зарахувати і вивести кошти можна як за допомогою банківських карток, так і за допомогою електронних платіжних систем.

Окрім акцій Tesla і Apple, Libertex надає як початківцям, так і вже досвідченим трейдерам доступ до безлічі інших активів. Всього на платформі є 287 торгових інструменти, з-поміж яких: акції найбільших світових компаній, дорогоцінні метали, сировина, сільськогосподарські товари і криптовалюти.

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Простота і доступність

Щоб почати успішно торгувати на фінансових ринках у терміналі Libertex, не потрібно мати великий стартовий капітал. Поповнити рахунок можна на будь-яку суму.

Звичайно, слід пам'ятати, що чим більше коштів буде на вашому торговому рахунку, тим впевненіше ви почуватиметеся під час здійснення операцій.

Зручний інтерфейс програми дає змогу користувачеві ефективно управляти його капіталом. У Libertex є вбудовані інструменти технічного аналізу, а також стрічка новин, завдяки яким ви будете в курсі подій і зможете швидко проаналізувати динаміку цікавих вам фінансових інструментів.

Можливості додатку Libertex: як працює мультиплікатор

Однією з важливих особливостей торгового терміналу Libertex є наявність мультиплікатора. Цей інструмент дає змогу в рази збільшити ваш прибуток.

Наприклад, якби ви вклали 1000 доларів в акції компанії Tesla в середині листопада 2020 року, купивши їх на рівні 410 доларів, а продали б у грудні за ціною у 630 доларів, то ваш прибуток без мультиплікатора становив би 530 доларів. Якщо ж використовувати мінімальний мультиплікатор 10, то отримали б 5300 доларів.

Однак слід пам'ятати, що використання мультиплікатора збільшує не тільки прибуток, але й ризики.

Окрім того, у Libertex є відеоуроки, за допомогою яких ви зможете ознайомитися з основами роботи на фінансових ринках. Це допоможе вам правильно здійснювати операції, а також уникнути поширених помилок. Також у торговій платформі доступний безкоштовний деморахунок, який дає можливість трейдерам без ризиків спробувати свої навички у трейдингу.

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Інвестуйте зараз

Стати інвестором і заробляти на акціях світових гігантів просто. Відкрийте і поповніть торговий рахунок у платформі Libertex від Forex Club, виберіть фінансовий інструмент, який вас цікавить, введіть суму угоди і мультиплікатор. Усе, що вам залишиться, – вкажіть напрямок угоди – "у ріст", якщо ви прогнозуєте збільшення ціни, або "у зниження", якщо очікуєте падіння котирувань.

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