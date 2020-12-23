Поточний 2020 рік був складним для багатьох із погляду фінансів. Хтось закрив свій бізнес, хтось втратив роботу, у багатьох з'явилися дірки в сімейному бюджеті.

Як навести лад в особистих фінансах і сформувати джерело пасивного доходу? Більш детально у цьому розбиралися Фінанси24.

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Як упорядкувати свої фінанси: що потрібно врахувати

Якщо ви маєте незакриті кредити або борги, які ще не повернули, спочатку потрібно позбутися від них. Постарайтеся мінімізувати ваші "пасиви", а також постійні витрати, які можуть бути зайвими, і заважають вам сформувати фінансову подушку безпеки.

Як демонструє практика, в умовах інфляції і знецінення гривні вкладення грошей в банківські депозити не допомагають зберегти гроші. Аналогічна ситуація і з купівлею валюти в банку - велика різниця курсів купівлі та продажу, а також можливі комісії – усе це йде не на користь вашому фінансовому успіху.

Більш прибутковим варіантом вкладення коштів є інвестиції на фінансовому ринку. Прийнято вважати, що для того, щоб працювати і заробляти на фінансових ринках, потрібно довго вчитися і мати велику суму грошей. Однак це не так. Щоб успішно торгувати на фінансових ринках, досить освоїти основи здійснення угод. Розібравшись із цим, ви зможете використовувати інвестиційні інструменти для збереження власних коштів від знецінення та збільшити свій капітал.

Як це працює на практиці? Якщо ви покладете в банк 1000 доларів, то ваш дохід за рік навряд чи перевищить 50 доларів. У той же час, якщо б ви вклали ці гроші, наприклад, в акції компанії Tesla в листопаді 2020 року, то заробили б на зростанні вартості цінних паперів автовиробника більше 500 доларів. Усе що потрібно було зробити – це купити акції компанії в листопаді, коли вони коштували близько 400 доларів, і продати в грудні за 660 доларів.

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З чого почати заробляти на фінансових ринках

Передусім варто вибрати правильну торговельну платформу, яка дасть змогу вам зручно і швидко управляти капіталом. Одним із таких майданчиків є Libertex від Forex Club. Ця платформа визнана у всьому світі: нею користуються більше 2,2 мільйона як початківців, так і досвідчених трейдерів.

Libertex дає змогу у кілька кліків вкласти кошти в валюти, акції провідних світових компаній, фондові індекси, криптовалюту, енергоносії та інші фінансові інструменти. Однією з унікальних особливостей платформи є можливість використання мультиплікатора, який допоможе в рази збільшити ваш прибуток.

Усе що потрібно зробити, щоб вкласти гроші, використовуючи Libertex, – це:

відкрити і поповнити свій торговий рахунок;

вибрати відповідний фінансовий інструмент;

ввести суму, яку ви хочете вкласти, і встановити мультиплікатор;

потім натисніть "у ріст" або "у зниження", в залежності від того, чи очікуєте ви зростання вартості активу, у який вклали гроші, або його зниження.

Великим плюсом є те, що Libertex доступний як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді програми для операційних систем iOS і Android. Це дає змогу вигідно інвестувати, буквально, не встаючи з дивана.

Наведіть лад у власних фінансах разом в торговою платформою Libertex від Forex Club!