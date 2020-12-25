Прийнято вважати, що новорічні свята - це завжди витрати. Однак є спосіб непогано заробити і в цей період. Дізнайтеся, як зберегти і примножити ваші гроші під час свят!

Період новорічних свят традиційно є тим часом, коли витрати різко зростають. Необхідно витрачати гроші на подарунки, прикраси для будинку, на те, щоб зустріти саме свято і весело провести вихідні. Сімейний та особистий бюджети тануть на очах. Однак, на щастя, цей період може стати не тільки часом витрат, але і відмінним моментом для отримання додаткового доходу. Детальніше про це – у матеріалі Фінансів24.

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Як не тільки витрачати, а і заробляти?

Щоб новорічні свята не були тільки періодом витрат, вам необхідно мати джерело додаткового доходу. Відмінним варіантом є торгівля на фінансових ринках – трейдинг. Завдяки тому, що новорічні свята передбачають досить тривалий період вільного часу, ви зможете розібратися в трейдингу і отримати можливість непогано заробити.

Почати отримувати прибуток досить просто. Якщо звернути увагу на акції великих компаній, то можна зробити висновок, що ті товари й послуги, на які ми зазвичай витрачаємо гроші, у випадку інвестицій в цінні папери цих підприємств можуть принести дуже непоганий дохід.

Досить подивитися, наскільки популярні у людей, наприклад, соціальні мережі: такі, як Facebook або Twitter, або розважальні ресурси, наприклад, Netflix. Люди користуються цими сервісами у період свят набагато більше, ніж у звичайний час. Це збільшує доходи від реклами та інших джерел цих платформ, а це значить, зростають їхні доходи. Зростання виручки позитивно позначається на вартості їхніх акцій - вони дорожчають.

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Як заробляти на акціях: конкретний кейс

Для прикладу, візьмемо акції компанії Netflix, яка надає сервіс потокового відео. У період пандемії люди почали більше витрачати на підписку на подібні сервіси. У результаті з середини березня 2020 року до кінця грудня 2020 року акції Netflix зросли більше ніж на 75% і майже досягли 530 доларів.

Тобто якби ви вклали в цінні папери цієї компанії 1000 доларів, за кілька місяців ви б змогли отримати 750 доларів чистого прибутку.

Це непоганий результат для однієї угоди, проте – далеко не межа для отримання доходу від трейдингу. Завдяки сучасним технологіям кожен може спробувати заробити на фінансових ринках.

З чого почати заробляти?

Щоб почати заробляти на фінансових ринках, не потрібно витрачати багато часу на вивчення теорії або володіти великою суму капіталу. Цілком достатньо – вивчити основи трейдингу, вибрати зручну торговельну платформу і володіти мінімальними засобами. Одним із кращих торгових майданчиків є Libertex від компанії Forex Club.

Ця платформа для трейдингу дає змогу здійснювати операції буквально в кілька кліків. Усе що потрібно зробити:

відкрити і поповнити торговий рахунок;

вибрати фінансовий інструмент;

ввести суму угоди і встановити мультиплікатор, який збільшить вашу прибуток;

далі варто визначитися із напрямком вашої угоди. Щоб здійснити операцію вам потрібно буде натиснути кнопку "у ріст", якщо ви очікуєте, зростання в ціні активу, або "в зниження", якщо ви очікуєте падіння його вартості.

Libertex має вбудовані відео-уроки, які допоможуть розібратися з процесом торгівлі. Платформа доступна у вигляді веб-додатку, а також програми для операційних систем iOS і Android. Таким чином, ви зможете ефективно управляти власним капіталом буквально не встаючи з дивана.

Хочете заробити в період новорічних свят? Відкрийте рахунок у торговій платформі Libertex від компанії Forex Club!