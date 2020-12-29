Tesla, Apple или Facebook: как украинцам инвестировать в акции ведущих мировых компаний
В нынешних реалиях, когда мировую экономику буквально трясет из-за пандемии коронавируса, самое подходящее время инвестировать и зарабатывать на конъюнктуре финансовых рынков. Ведь пока другие боятся – нужно действовать!
Именно в период нестабильности на финансовых рынках, актуально искать альтернативные источники для получения доходов. В частности, довольно выгодными являются инвестиции в ценные бумаги международных компаний. Поэтому, как вложить деньги в акции крупнейших мировых компаний – Финансы24 рассказывают дальше.
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Как все изменилось
До недавнего времени люди, в основном, вкладывали деньги в очень ограниченное количество финансовых инструментов – покупали валюту, недвижимость или открывали банковский счет, рассчитывая на проценты по депозитам. Однако эти варианты не являются оптимальным способом сохранения и приумножения капитала.
Одним из лучших способов является торговля на финансовых рынках – трейдинг. Трейдинг дает возможность получать доход от широкого круга финансовых инструментов. Сейчас самое время присмотреться к наиболее интересным возможностям и торговым инструментам – акциям ведущих мировых компаний.
Хочу торговать акциями: что для этого нужно
Сегодня благодаря современным технологиям каждый может вложить деньги в акции гигантов мирового рынка таких, как, например, Tesla или Apple. Чтобы эффективно инвестировать в ценные бумаги этих компаний, следует выбрать правильную торговую платформу.
Одним из лучших торговых терминалов для трейдинга является Libertex от Forex Club. Эта платформа доступна в виде веб-приложения, а также программ для операционных систем iOS и Android. Поэтому инвестировать средства можно в любой момент прямо из дома из любой точки мира. Зачислить и вывести средства можно как с помощью банковских карт, так и с помощью электронных платежных систем.
Помимо акций Tesla и Apple, Libertex предоставляет как начинающим и опытным трейдерам доступ к множеству других активов. Всего на платформе доступно 287 торговых инструментов, включая акции крупнейших мировых компаний, драгоценные металлы, сырье, сельхоз товары и криптовалюты.
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Простота и доступность
Чтобы начать успешно торговать на финансовых рынках в терминале Libertex, не нужно иметь большой стартовый капитал. Пополнить счет можно на любую сумму.
Удобный интерфейс программы позволяет пользователю эффективно управлять его капиталом. В Libertex есть встроенные инструменты технического анализа, а также лента новостей, благодаря которым вы будете в курсе событий и сможете быстро проанализировать динамику интересных вам финансовых инструментов.
Возможности приложения Libertex: как работает мультипликатор
Одной из важных особенностей торгового терминала Libertex является наличие мультипликатора. Мультипликатор позволяет в разы увеличить вашу прибыль.
Однако следует помнить, что использование мультипликатора увеличивает не только прибыль, но и риски.
Кроме того, в Libertex есть видео-уроки, с помощью которых вы сможете ознакомиться с основами работы на финансовых рынках. Это поможет вам правильно совершать сделки, а также позволит избежать распространенных ошибок. Также в торговой платформе доступен бесплатный демо-счет, который дает возможность трейдерам без рисков попробовать свои навыки трейдинга.
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Инвестируйте сейчас
Стать инвестором и зарабатывать на акциях мировых гигантов просто. Откройте и пополните торговый счет в платформе Libertex от Forex Club, выберите интересующий вас инструмент, введите сумму сделки и мультипликатор. Все что вам останется – выбрать направление сделки "в рост", если вы прогнозируете увеличение цены, или "в снижение", если ожидаете падения котировок.
Вкладывайте деньги в акции Tesla, Apple или других компаний вместе с Libertex!
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