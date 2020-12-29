В нынешних реалиях, когда мировую экономику буквально трясет из-за пандемии коронавируса, самое подходящее время инвестировать и зарабатывать на конъюнктуре финансовых рынков. Ведь пока другие боятся – нужно действовать!

Именно в период нестабильности на финансовых рынках, актуально искать альтернативные источники для получения доходов. В частности, довольно выгодными являются инвестиции в ценные бумаги международных компаний. Поэтому, как вложить деньги в акции крупнейших мировых компаний – Финансы24 рассказывают дальше.

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Как все изменилось

До недавнего времени люди, в основном, вкладывали деньги в очень ограниченное количество финансовых инструментов – покупали валюту, недвижимость или открывали банковский счет, рассчитывая на проценты по депозитам. Однако эти варианты не являются оптимальным способом сохранения и приумножения капитала.

Одним из лучших способов является торговля на финансовых рынках – трейдинг. Трейдинг дает возможность получать доход от широкого круга финансовых инструментов. Сейчас самое время присмотреться к наиболее интересным возможностям и торговым инструментам – акциям ведущих мировых компаний.

Хочу торговать акциями: что для этого нужно

Сегодня благодаря современным технологиям каждый может вложить деньги в акции гигантов мирового рынка таких, как, например, Tesla или Apple. Чтобы эффективно инвестировать в ценные бумаги этих компаний, следует выбрать правильную торговую платформу.

Одним из лучших торговых терминалов для трейдинга является Libertex от Forex Club. Эта платформа доступна в виде веб-приложения, а также программ для операционных систем iOS и Android. Поэтому инвестировать средства можно в любой момент прямо из дома из любой точки мира. Зачислить и вывести средства можно как с помощью банковских карт, так и с помощью электронных платежных систем.

Помимо акций Tesla и Apple, Libertex предоставляет как начинающим и опытным трейдерам доступ к множеству других активов. Всего на платформе доступно 287 торговых инструментов, включая акции крупнейших мировых компаний, драгоценные металлы, сырье, сельхоз товары и криптовалюты.

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Простота и доступность

Чтобы начать успешно торговать на финансовых рынках в терминале Libertex, не нужно иметь большой стартовый капитал. Пополнить счет можно на любую сумму.

Конечно, следует помнить, что чем больше будет на вашей торговом счете, тем увереннее вы будете чувствовать себя во время совершения операций.

Удобный интерфейс программы позволяет пользователю эффективно управлять его капиталом. В Libertex есть встроенные инструменты технического анализа, а также лента новостей, благодаря которым вы будете в курсе событий и сможете быстро проанализировать динамику интересных вам финансовых инструментов.

Возможности приложения Libertex: как работает мультипликатор

Одной из важных особенностей торгового терминала Libertex является наличие мультипликатора. Мультипликатор позволяет в разы увеличить вашу прибыль.

Например, если бы вы вложили 1000 долларов в акции компании Tesla в середине ноября 2020 года, купив их на уровне 410 долларов, а продали бы в декабре на уровне 630 долларов, то ваша прибыль без мультипликатора составила бы 530 долларов. Если же использовать минимальный мультипликатор 10, то вы бы получили 5300 долларов.

Однако следует помнить, что использование мультипликатора увеличивает не только прибыль, но и риски.

Кроме того, в Libertex есть видео-уроки, с помощью которых вы сможете ознакомиться с основами работы на финансовых рынках. Это поможет вам правильно совершать сделки, а также позволит избежать распространенных ошибок. Также в торговой платформе доступен бесплатный демо-счет, который дает возможность трейдерам без рисков попробовать свои навыки трейдинга.

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Инвестируйте сейчас

Стать инвестором и зарабатывать на акциях мировых гигантов просто. Откройте и пополните торговый счет в платформе Libertex от Forex Club, выберите интересующий вас инструмент, введите сумму сделки и мультипликатор. Все что вам останется – выбрать направление сделки "в рост", если вы прогнозируете увеличение цены, или "в снижение", если ожидаете падения котировок.

Вкладывайте деньги в акции Tesla, Apple или других компаний вместе с Libertex!