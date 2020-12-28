У період пандемії коронавірусу та карантину багато людей позбулися звичних джерел доходу. У результаті вони могли зіткнутися з нестачею коштів.

Як забезпечити собі гідний рівень життя, який не залежатиме від ситуації у світі – розбиралися Фінанси24.

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Як коронавірус змінив фінансове становище населення

Сьогодні багато хто зіткнувся з тим, що їм доводиться жити на раніше накопичені кошти. І ця ситуація торкнулася людей, незалежно від розміру їхнього добробуту. При цьому ті, хто звик жити більш скромно, у переважній більшості менше постраждали від того, що втратили джерела доходу, ніж ті, хто жив "на широку ногу".

Адже, як це не парадоксально, багатство вимірюється не кількістю грошей на рахунку людини.

Багатство набагато краще вимірюється обсягом часу, який може прожити людина, що позбулася звичного джерела доходу, не погіршуючи при цьому якості свого життя.

Навіщо потрібне джерело пасивного заробітку

Незалежно від того, якою сумою капіталу володіють люди, кожному, хто зіштовхнувся із зменшенням свого доходу необхідно задуматися над тим, щоб сформувати джерело пасивного заробітку. Пасивний дохід потрібен із кількох причин.

По-перше, він дає змогу зберегти рівень життя, не дивлячись на складну економічну ситуацію.

Навіть втративши джерела традиційного доходу, ви зможете жити тим самим життям, що й раніше. Тобто, якщо ви втратили постійну роботу, тоді вам не потрібно буде поспішати і виходити на перше-ліпше нове робоче місце, тому що ви зможете дочекатися тієї позиції, яка потрібна саме вам. Якщо ж ви просто втратили частину доходу, який ви зазвичай отримуєте, то завдяки джерелу пасивного заробітку ви зможете дочекатися моменту, коли ваш стабільний заробіток відновиться.

По-друге, пасивний дохід необхідний і тим, хто в найближчому майбутньому планує великі придбання.

Якщо крім основної заробітної плати ви будете щомісяця отримувати нехай і невеликий, але додатковий дохід, за якийсь час ви зможете накопичити достатньо велику суму. Основний "плюс" пасивного доходу в цьому випадку в тому, що вам не потрібно здійснювати якихось додаткових дій – ви просто отримуєте гроші.

По-третє, пасивний дохід дає змогу сформувати "фінансову подушку" на майбутнє – на той період часу, коли ви вже не зможете працювати в силу свого віку або стану здоров'я, або, можливо, просто не захочете працювати.

Сьогодні в західних країнах набирає сили рух F.I.R.E., що розшифровується як Financial Independence Retire Early, або "фінансова незалежність і ранній вихід на пенсію". Його суть в тому, що прихильники цього підходу активно формують джерела пасивного доходу з тим, щоб до певного віку накопичити достатньо грошей, щоб не працювати. Якщо вас приваблює подібний підхід, то вам теж потрібно сформувати джерело пасивного заробітку.

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Як створити джерело пасивного доходу

Коли мова заходить про створення джерел пасивного доходу, багато хто думає, що відмінним варіантом може бути купівля нерухомості з метою здачі її в оренду або банківський депозит. Однак обидва ці варіанти не є оптимальними. Купівля нерухомості передбачає наявність великого стартового капіталу, витрати на ремонт, а також пошук орендарів і т.д. Своєю чергою, відсотки за банківським депозитом не перекривають інфляцію. Ці фактори не роблять ці два варіанти малопридатними для створення джерел пасивного доходу.

На щастя є й інші варіанти пасивного заробітку. Один із найбільш вигідних варіантів – це торгівля на фінансових ринках або трейдинг. Почати заробляти таким чином можна і без спеціальних знань і серйозних початкових накопичень. Важливо вибрати зручну торговельну платформу. Однією з найбільш популярних і зручних майданчиків є Libertex від компанії Forex Club. Цією платформою користуються понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу.

На Libertex є понад 200 фінансових інструментів, таких як валюти, акції провідних світових компаній, фондові індекси, криптовалюти, енергоносії та інші активи. Також у цій торговій платформі є вбудовані інструменти технічного аналізу і стрічка новин, що допомагає аналізувати динаміку фінансового ринку.

Завдяки зручному інтерфейсу платформа дає змогу буквально в кілька кліків здійснювати операції на фінансових ринках. Щоб почати заробляти, потрібно:

Відкрити і поповнити торговий рахунок у Libertex.

Вибрати відповідний вам фінансовий актив (акції, фондові індекси, криптовалюти тощо).

Потім ввести суму і розмір мультиплікатора, який може збільшити ваш прибуток .

. Далі вам залишиться тільки натиснути на кнопку "у ріст", якщо ви очікуєте на зростання вартості активу, або "у зниження", якщо ви прогнозуєте зниження котирувань.

Усі ці дії можна зробити, буквально, не встаючи з дивана. Тому платформа Libertex доступна як у вигляді веб-додатку, так і як програма для операційних систем iOS і Android.

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