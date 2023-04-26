За квітень Індекс Nasdaq Golden Dragon обвалився на понад 10%. Це найгірший результат для цього індикатора з жовтня 2022 року.

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У США масово розпродають китайські акції

Головна причина такої динаміки на американському фондовому ринку – занепокоєння щодо геополітичної напруженості навколо Китаю. Цей фактор навіть перевершив оптимізм про відновлення другої економіки світу.

Цікаво! Китайський юань посилює позиції на глобальному ринку. Ця тенденція триває кілька місяців поспіль. Юань закриває п'ятірку валют за рівнем використання у міжнародних розрахунках.

Також у центрі уваги напружені відносини між США та Китаєм, які на сьогодні є двома найпотужнішими економіками у світі. Зокрема, офіційний Вашингтон занепокоєний такими питаннями:

Тайвань;

Мікросхем;

Соціальна мережа TikTok.

Лідером за обсягом розпродажу китайських акцій були американські хедж-фонди, згідно з даними Morgan Stanley. Цікаво, що до цього вони робили ставку на зростання фондового ринку Китаю.