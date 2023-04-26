За квітень Індекс Nasdaq Golden Dragon обвалився на понад 10%. Це найгірший результат для цього індикатора з жовтня 2022 року.
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У США масово розпродають китайські акції
Головна причина такої динаміки на американському фондовому ринку – занепокоєння щодо геополітичної напруженості навколо Китаю. Цей фактор навіть перевершив оптимізм про відновлення другої економіки світу.
Також у центрі уваги напружені відносини між США та Китаєм, які на сьогодні є двома найпотужнішими економіками у світі. Зокрема, офіційний Вашингтон занепокоєний такими питаннями:
- Тайвань;
- Мікросхем;
- Соціальна мережа TikTok.
Лідером за обсягом розпродажу китайських акцій були американські хедж-фонди, згідно з даними Morgan Stanley. Цікаво, що до цього вони робили ставку на зростання фондового ринку Китаю.