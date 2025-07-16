Чому розбагатів Ларрі Еллісон?

Oracle виявилася серед головних бенефіціарів ажіотажу навколо штучного інтелекту. З моменту виходу ChatGPT на ринок у листопаді 2022 року акції компанії зросли майже втричі, а особливо різке зростання спостерігалося за останні три місяці, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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З кінця квітня акції компанії подорожчали більш ніж на 90% на тлі зростання виторгу та укладення ключових партнерських угод.

Чому зростають акції Oracle?

У вівторок, 15 липня, після повідомлень про те, що уряд США дозволить експорт певних напівпровідників до Китаю, знявши обмеження епохи Байдена акції Oracle додали ще 5,7%.

Це рішення стосується виробників мікросхем, включаючи Nvidia Corp і Advanced Micro Devices.

Цікаво! В результаті 80-річний Еллісон обійшов Марка Цукерберга в індексі Bloomberg. Понад 80% його статків зосереджено в акціях і опціонах Oracle.

За останні місяці Oracle уклала хмарні контракти на десятки мільярдів доларів і анонсувала будівництво дата-центрів гігаватного масштабу для обслуговування корпоративних клієнтів.

Серед них – OpenAI, яка на початку липня орендувала величезні обсяги потужностей в рамках спільної з SoftBank Group ініціативи Stargate.

Примітно! Виторг Oracle в минулому кварталі перевершив всі очікування. Генеральний директор Сафра Кац заявила, що 2026 фінансовий рік обіцяє бути ще успішнішим.

Еллісон тим часом шукає нові напрямки для вкладення свого стрімко зростаючого капіталу.

У вівторок він повідомив у соцмережі X, що переглядає свою участь у благодійній ініціативі Giving Pledge, щоб зосередити ресурси на розвитку Технологічного інституту Еллісона.

Важливо! Центр, створений у 2023 році у співпраці з Оксфордським університетом, займається інноваціями в галузі охорони здоров'я, сільського господарства, чистої енергетики та штучного інтелекту.

Статки глави Nvidia Дженсена Хуанга також помітно зросли завдяки зростанню акцій компанії. Він обігнав Уоррена Баффета і вперше увійшов до 10 найбагатших людей світу за версією Bloomberg, посівши дев'яте місце, де залишається і донині.

Лідером рейтингу, як і раніше, залишається Ілон Маск зі статками в 357,8 мільярда доларів.