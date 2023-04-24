Згідно з новими даними SWIFT, частка китайського юаня у глобальних платежах збільшилася до 2,26% у березні 2023 року. У лютому цей показник становив 2,19%.

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Китайський юань на глобальному ринку

Загалом китайський юань закриває п'ятірку валют за рівнем використанням в міжнародних розрахунках. Крім того, додають, що за перший місяць цьогорічної весни обсяг маси китайського юаня у системі SWIFT зріс на 25,04%.

Що таке SWIFT Це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. У 2022 році від неї Це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. У 2022 році від неї відключили низку російських банків.

У лютому таку динаміку юаня оцінили на рівні 21,46%. На сьогодні офіційна валюта Китаю займає 7 сходинку за обсягом використання національних грошових одиниць у міжнародних розрахунках, але це без врахування даних про євро. Частка юаня складає 1,67%. Очолює цей рейтинг американський долар, який останнім часом слабшає на ринку проти кошика з 6 інших валют.

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