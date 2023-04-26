За апрель Индекс Nasdaq Golden Dragon обрушился на более 10%. Это самый плохой результат для этого индикатора с октября 2022 года.
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В США массово распродают китайские акции
Главная причина такой динамики на американском фондовом рынке – беспокойство по поводу геополитической напряженности вокруг Китая. Этот фактор даже превзошел оптимизм о восстановлении второй экономики мира.
Также в центре внимания напряженные отношения между США и Китаем, которые на сегодняшний день являются двумя самыми мощными экономиками в мире. В частности, официальный Вашингтон обеспокоен следующими вопросами:
- Тайвань;
- Микросхемы;
- Социальная сеть TikTok.
Лидером по объему распродажи китайских акций являлись американские хедж-фонды, согласно данным Morgan Stanley. Примечательно, что до этого они делали ставку на рост фондового рынка Китая.