За апрель Индекс Nasdaq Golden Dragon обрушился на более 10%. Это самый плохой результат для этого индикатора с октября 2022 года.

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В США массово распродают китайские акции

Главная причина такой динамики на американском фондовом рынке – беспокойство по поводу геополитической напряженности вокруг Китая. Этот фактор даже превзошел оптимизм о восстановлении второй экономики мира.

Любопытно! Китайский юань усиливает позиции на глобальном рынке. Эта тенденция длится несколько месяцев. Юань закрывает пятерку валют по уровню использования в международных расчетах.

Также в центре внимания напряженные отношения между США и Китаем, которые на сегодняшний день являются двумя самыми мощными экономиками в мире. В частности, официальный Вашингтон обеспокоен следующими вопросами:

Тайвань;

Микросхемы;

Социальная сеть TikTok.

Лидером по объему распродажи китайских акций являлись американские хедж-фонды, согласно данным Morgan Stanley. Примечательно, что до этого они делали ставку на рост фондового рынка Китая.