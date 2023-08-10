У першій половині 2023 року лише 34 компанії ухвалили рішення про первинне розміщення акцій на фондовому ринку. Це мінімальне значення з 2009 року.
Важливо За кулісами фондового ринку: 3 головних фактори, які впливають на ціни
На біржах Європи зафіксували серйозний обвал
Це свідчить про слабкість регіонального сектору IPO. Ба більше, новий антирекорд зафіксували на тлі економічного спаду в регіоні та привабливість американської фондової біржі. За цей період за допомогою IPO залучили лише 2,4 мільярда євро. Якщо порівнювати з аналогічним періодом роком раніше, то цей показник впав на 42%.
На європейських фондових ринках фіксують досить тривожний період, адже вони намагаються втримати на своїй орбіті компанії, які стрімко розвиваються. Річ у тому, що чимало компаній обирають саме фондовий ринок у США. Найбільше їх приваблюють такі елементи:
- Великі капітали;
- Інвестори, які готові ризикувати;
- Фінансування нових компаній;
- Вищий рівень ліквідності;
- Більш приваблива структура біржі для венчурного капіталу.
Для прикладу, британська компанія Arm, яка виробляє мікросхеми, надала перевагу лістингу на біржі в Нью-Йорку, а не у жодній з країн Європи. Ба більше, навіть ті фірми, які вже представлені на європейських біржах, вивчають варіанти з переходу на фондовий ринок США. Зокрема, такі плани має золотодобувна компанія AngloGold Ashanti.
Прогнози для фондового ринку США:
- Цікаво, що мільярдер та бізнесмен Террі Гоу вважає, що для фондового ринку США існує серйозна загроза у разі війни за Тайвань. На його думку, тоді крах настане всього за 10 секунд. Гоу також наголосив, що роль Тайваню для глобальної економіки набагато важливіша, ніж роль України;
- Бізнесмен та інвестор та автор бестселера "Багатий тато. Бідний тато" Робер Кійосакі у середині липня заявив, що американську фондову біржу чекає складний період. За його словами, ринок може обвалитися, а економіка США – зафіксували історичний спад. Проте варто враховувати, що поточні показники на ринку свідчать про інше.