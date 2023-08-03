Террі Гоу оприлюднив свій прогноз у фейсбук у середу, 2 серпня. Проте вже на наступний ранок цей допис видалили.

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Мільярдер про крах Волл-стріт та війну за Тайвань

На думку засновника компанії Foxconn, яка є головним постачальник ресурсів для Apple, заявив, що на Волл-стріт чекає справжня катастрофа, якщо почнеться війна заради Тайваню. Мільярдер додав, що острів може протриматися у війні протягом трьох місяців, але наслідки для світової економіки будуть миттєвими та глобальними.

За його словами, колапс фондового ринку займе всього 10 секунду. Гоу наголосив, що роль Тайваню для глобальної економіки набагато важливіша, ніж роль України. Зокрема, на острові виробляють критично важливу частку мікросхем у світі.

До теми! На момент створення цього матеріалу, капітал Террі Гоу видання Bloomberg оцінює у 7,2 мільярда доларів. Посаду генерального директора компанії Foxconn, яка є найбільшим виробником електроніки та комп'ютерних компонентів у світі, він покинув у 2019 році. Тоді Гоу балотувався на посаду президента Тайваню.

Варто нагадати, що Китай вважає Тайвань своєю територією. Важливо додати, що коментарі бізнесмен про геополітичну напруженість навколо острова з'явилися на фоні чуток про його політичні амбіції.

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