В первой половине 2023 года только 34 компании приняли решение о первоначальном размещении акций на фондовом рынке. Это минимальное значение с 2009 года.
Важно За кулисами фондового рынка: 3 главных фактора, влияющих на цены
На биржах Европы зафиксировали серьезный обвал
Это свидетельствует о слабости регионального сектора IPO. Более того, новый антирекорд зафиксировали на фоне экономического спада в регионе и привлекательности американской фондовой биржи. За этот период с помощью IPO привлекли только 2,4 миллиарда евро. Если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее, то этот показатель упал на 42%.
На европейских фондовых рынках фиксируют довольно тревожный период, ведь они пытаются удержать на своей орбите стремительно развивающиеся компании. Дело в том, что многие компании выбирают именно фондовый рынок в США. Больше всего их привлекают следующие элементы:
- Большие капиталы;
- Инвесторы, готовые рисковать;
- Финансирование новых компаний;
- Высший уровень ликвидности;
- Более привлекательна структура биржи для венчурного капитала.
Например, британская компания Arm, производящая микросхемы, предпочла листинг на бирже в Нью-Йорке, а не ни в одной из стран Европы. Более того, даже те фирмы, которые уже представлены на европейских биржах, изучают варианты по переходу на фондовый рынок США. В частности, такие планы у золотодобывающей компании AngloGold Ashanti.
Прогнозы для фондового рынка США:
- Интересно, что миллиардер и бизнесмен Терри Гоу считает, что для фондового рынка США существует серьезная угроза в случае войны за Тайвань. По его мнению, тогда крушение наступит всего за 10 секунд. Гоу также подчеркнул, что роль Тайваня для глобальной экономики гораздо важнее, чем роль Украины;
- Бизнесмен и инвестор и автор бестселлера "Богатый папа. Бедный папа" Робер Кийосаки в середине июля заявил, что американскую фондовую биржу ждет сложный период. По его словам, рынок может рухнуть, а экономика США – зафиксировали исторический спад. Однако следует учитывать, что текущие показатели на рынке свидетельствуют о другом.