В первой половине 2023 года только 34 компании приняли решение о первоначальном размещении акций на фондовом рынке. Это минимальное значение с 2009 года.

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На биржах Европы зафиксировали серьезный обвал

Это свидетельствует о слабости регионального сектора IPO. Более того, новый антирекорд зафиксировали на фоне экономического спада в регионе и привлекательности американской фондовой биржи. За этот период с помощью IPO привлекли только 2,4 миллиарда евро. Если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее, то этот показатель упал на 42%.

На европейских фондовых рынках фиксируют довольно тревожный период, ведь они пытаются удержать на своей орбите стремительно развивающиеся компании. Дело в том, что многие компании выбирают именно фондовый рынок в США. Больше всего их привлекают следующие элементы:

Большие капиталы;

Инвесторы, готовые рисковать;

Финансирование новых компаний;

Высший уровень ликвидности;

Более привлекательна структура биржи для венчурного капитала.

К теме! В США зафиксировали более медленную динамику замедления первичного размещения акций на фондовом рынке. За 6 месяцев 2023 года публичными стали 75 компаний, а привлеченный капитал оценивают в 11,5 миллиарда долларов. Это самый слабый показатель с 2015 года.

Например, британская компания Arm, производящая микросхемы, предпочла листинг на бирже в Нью-Йорке, а не ни в одной из стран Европы. Более того, даже те фирмы, которые уже представлены на европейских биржах, изучают варианты по переходу на фондовый рынок США. В частности, такие планы у золотодобывающей компании AngloGold Ashanti.

Прогнозы для фондового рынка США: