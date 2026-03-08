Як заробити на військових ОВДП?

Про те, наскільки вигідно вкладатись у військові облігації та як на них заробити, йдеться в повідомленні Мінфіну.

Після повномасштабного вторгнення з'явився новий вид вкладень у цінні папери. Це військові облігації.

Зауважте! Військові ОВДП – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, що доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти, які держава отримує з продажу цього виду облігацій залучають до безперервної підтримки соціальних та оборонних потреб країни.

Щовівторка Міністерство фінансів проводить аукціон з продажу цінних паперів, а пізніше публікує результати. Вкладення можна зробити в доларах, євро та гривнях, зокрема дозволяють обирати термін, за який держава має "повернути" кошти. Основна вигода – відсотки, які отримують громадяни після погашення облігацій.

Скільки можна заробити на військових облігаціях у 2026 році?

Залежно від валюти та строку погашення ставка прибутку буде різнитися. Якщо вкладатись у гривнях:

  • коли строк 1,1 року – ставка буде 16,19%;
  • коли строк 1,2 року – ставка 15,69%.

Якщо купити цінні військові папери в доларах зі строком погашення 1,5 року – прибуток від облігацій становитиме 3,98%.

Якщо ж вкладатися в євро на 1,4 року – прибуток становитиме 3,24%.

Скільки облігацій залучили до держбюджету 3 березня 2026 року?

На черговому аукціоні вдалося продати ОВДП на 6,4 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

  • Облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,19% річних забезпечили надходження понад 2,1 мільярда гривень.
  • Облігації строком 3 роки з дохідністю 16,2% річних залучили також понад 2,1 мільярда гривень.
Загальний обсяг гривневих ОВДП – 4,2 мільярда гривень, ще 2,2 мільярда гривень (або 50,5 мільйона доларів) – склали облігації в доларах США.
Зокрема відомо, що з початку 2026 року держава залучила 109,4 мільярда гривень облігацій.

Чому облігації позитивно впливають на ваш бюджет?

  • Передусім експерти кажуть, що вкладення в ОВДП – це своєрідна форма пасивного доходу. Коли нічого не потрібно робити, окрім того, що вкласти гроші й чекати, коли їх повернуть з відсотками.
  • Зокрема експерти кажуть, що гривневі інвестиції в облігації – набагато вигідніший варіант, ніж звичне відкладання коштів.