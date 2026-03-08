Як заробити на військових ОВДП?
Про те, наскільки вигідно вкладатись у військові облігації та як на них заробити, йдеться в повідомленні Мінфіну.
Дивіться також За три копійки – 80 тисяч гривень: як розбагатіти на старих монетах
Після повномасштабного вторгнення з'явився новий вид вкладень у цінні папери. Це військові облігації.
Зауважте! Військові ОВДП – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, що доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти, які держава отримує з продажу цього виду облігацій залучають до безперервної підтримки соціальних та оборонних потреб країни.
Щовівторка Міністерство фінансів проводить аукціон з продажу цінних паперів, а пізніше публікує результати. Вкладення можна зробити в доларах, євро та гривнях, зокрема дозволяють обирати термін, за який держава має "повернути" кошти. Основна вигода – відсотки, які отримують громадяни після погашення облігацій.
Скільки можна заробити на військових облігаціях у 2026 році?
Залежно від валюти та строку погашення ставка прибутку буде різнитися. Якщо вкладатись у гривнях:
- коли строк 1,1 року – ставка буде 16,19%;
- коли строк 1,2 року – ставка 15,69%.
Якщо купити цінні військові папери в доларах зі строком погашення 1,5 року – прибуток від облігацій становитиме 3,98%.
Якщо ж вкладатися в євро на 1,4 року – прибуток становитиме 3,24%.
Скільки облігацій залучили до держбюджету 3 березня 2026 року?
На черговому аукціоні вдалося продати ОВДП на 6,4 мільярда гривень. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
- Облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,19% річних забезпечили надходження понад 2,1 мільярда гривень.
- Облігації строком 3 роки з дохідністю 16,2% річних залучили також понад 2,1 мільярда гривень.
Чому облігації позитивно впливають на ваш бюджет?
- Передусім експерти кажуть, що вкладення в ОВДП – це своєрідна форма пасивного доходу. Коли нічого не потрібно робити, окрім того, що вкласти гроші й чекати, коли їх повернуть з відсотками.
- Зокрема експерти кажуть, що гривневі інвестиції в облігації – набагато вигідніший варіант, ніж звичне відкладання коштів.