Как заработать на военных ОВГЗ?
О том, насколько выгодно вкладываться в военные облигации и как на них заработать, говорится в сообщении Минфина.
После полномасштабного вторжения появился новый вид вложений в ценные бумаги. Это военные облигации.
Заметьте! Военные ОВГЗ – это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, что доступен для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства, которые государство получает с продажи этого вида облигаций привлекают к непрерывной поддержке социальных и оборонных нужд страны.
Каждый вторник Министерство финансов проводит аукцион по продаже ценных бумаг, а позже публикует результаты. Вложения можно сделать в долларах, евро и гривнах, в частности позволяют выбирать срок, за который государство должно "вернуть" средства. Основная выгода – проценты, которые получают граждане после погашения облигаций.
Сколько можно заработать на военных облигациях в 2026 году?
В зависимости от валюты и срока погашения ставка прибыли будет различаться. Если вкладываться в гривнах:
- когда срок 1,1 года – ставка будет 16,19%;
- когда срок 1,2 года – ставка 15,69%.
Если купить ценные военные бумаги в долларах со сроком погашения 1,5 года – прибыль от облигаций составит 3,98%.
Если же вкладываться в евро на 1,4 года – прибыль составит 3,24%.
Сколько облигаций привлекли в госбюджет 3 марта 2026 года?
На очередном аукционе удалось продать ОВГЗ на 6,4 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.
- Облигации сроком 1,2 года с доходностью 15,19% годовых обеспечили поступление более 2,1 миллиарда гривен.
- Облигации сроком 3 года с доходностью 16,2% годовых привлекли также более 2,1 миллиарда гривен.
Почему облигации положительно влияют на ваш бюджет?
- Прежде всего эксперты говорят, что вложения в ОВГЗ – это своеобразная форма пассивного дохода. Когда ничего не нужно делать, кроме того, что вложить деньги и ждать, когда их вернут с процентами.
- В частности эксперты говорят, что гривневые инвестиции в облигации – гораздо более выгодный вариант, чем привычное откладывание средств.