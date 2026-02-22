Якими є ставки облігацій взимку 2026 року?

Про те, які зміни відбуваються з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), йдеться в матеріалі "Мінфін".

Нині на цінних паперах можна заробити на 1,5% менше, ніж на початку 2026 року. Динаміку можна відстежити за результатами аукціонів Міністерства фінансів.

Зауважте! ОВДП, або облігації, – це державні цінні папери, які розміщують лише на внутрішньому ринку. Коли громадянин купує облігації, фактично позичає державі гроші під відсоток.

Так, 6 січня 2026 року цінні папери з погашенням на 16 грудня розміщувались із середнім рівнем дохідності 16,35%. Однак 17 лютого облігації з погашенням у березні 2027 року було розміщено під 15,34% дохідності.

Важливо! Менше ніж за місяць дохідність облігацій з погашенням приблизно за рік знизилась на трохи більше, ніж 1%.

Водночас найбільш помітним зниження стало для паперів із терміном обігу понад 2,5 роки. Зокрема на вторинному ринку ставка таких облігацій впала за 2 місяці майже на 2%. Йдеться про показник у 1,7%.

Для сегмента з коротким обігом паперів – зниження вартості теж фіксують, однак не за дуже швидкими темпами.

Чому знижується дохідність ОВДП?

Основна причина, чому дохід від облігацій падає – перегляд облікових ставок. НБУ залишав їх незмінними від березня 2025 року на рівні 15,5%. Однак з 30 січня 2026 року знизив її на 0,5 п.п., тобто до 15%.

Зверніть увагу! Облікова ставка – ключовий інструмент монетарної політики, що визначає зокрема відсоток для кредитів у комерційних банках. Якщо знижується облікова ставка – гроші для банків стають дешевшими. Наступний крок – зниження дохідності депозитів і ставки за кредитами.

Отже, від облікової ставки напрямку залежить і дохідність облігацій. А саму ставку визначає рівень інфляції. Протягом минулого року показник останньої був на рівні 8%, після чого НБУ вирішили зменшити облікову ставку.

Що буде з облігаціями далі?

За попереднім прогнозом Нацбанку облікова ставка буде знижуватись:

до кінця 2026 року очікуємо на зниження до показника 14,5%;

у 2027 році показник становитиме 12,7%;

На кінець 2028 року – 10,8%.

Тож відповідно до встановлених термінів очікуємо на зниження доходу від облігацій, розмір якого залежить від ставки.

Скільки грошей виділили на облігації у 2026 році?

За повідомленням Мінфіну від 17 лютого ще 17,4 мільярда гривень в еквіваленті залучено до державного бюджету під час лютневих аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Загалом із початку 2026 року держава залучила до облігацій понад 81,5 мільярда гривень. А від початку повномасштабної війни – понад 2 трильйони гривень.

Що відомо про накопичення коштів та облігації?