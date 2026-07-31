Нафтові танкери змінюють маршрут: через погрози рейси затримаються на два тижні

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, а нові погрози єменських хуситів щодо судноплавства в Червоному морі змушують експортерів нафти переглядати логістику. Через зростання ризиків Саудівська Аравія почала використовувати альтернативні маршрути для частини своїх вантажів.

Танкери можуть значно затриматися

Королівство перенаправляє постачання для азійських покупців із порту Янбу на узбережжі Червоного моря до єгипетського термінала Сіді-Керір на узбережжі Середземного моря. Деталі повідомили в Bloomberg у п'ятницю, 31 липня.

За даними відстеження суден, щонайменше шість саудівських танкерів уже покидають Баб-ель-Мандебську протоку, вирушивши в незвичайну подорож навколо Африки. І хоча такий маршрут безпечніший, він затримує доставку щонайменше на два тижні.

Порожні супертанкери Hazm і Dilam прямують до Гібралтару – одного з головних центрів дозаправлення в регіоні.

Натомість Ghinah, Laynah, Salam і Burqan вказали курсом Дурбан або затоку Алгоа у ПАР, які часто слугують проміжними точками під час міжконтинентальних рейсів.

Зауважимо, що всі ці судна належать національній саудівській компанії Bahri, а в єгипетському терміналі королівство тестуватиме новий механізм ціноутворення, за яким покупці нафти самостійно організовуватимуть вивезення придбаної сировини.

До слова, судноплавство на Близькому Сході залишається нестабільним. Наприклад, 30 липня через Баб-ель-Мандебську протоку в обох напрямках пройшли близько 26 суден із вантажами, тоді як через Ормузьку – лише два.

Водночас з'являються ознаки пожвавлення експорту нафти з Перської затоки: дедалі більше танкерів знову виходять у рейси з вимкненими транспондерами після нещодавнього "затишшя".

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Саудівська Аравія може розглядати ще одну альтернативу. Йдеться про збільшення пропускної здатності трубопроводу East-West, побудованого ще на початку 1980-х років.