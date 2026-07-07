Що відомо про плани країни

Тепер Саудівська Аравія розглядає можливість збільшити пропускну спроможність об'єкта, повідомляє Reuters із посиланням на п'ятьох обізнаних співрозмовників. Це дозволить наростити обсяги постачань сировини альтернативним маршрутом, а також потенційно допоможе навіть сусіднім країнам.

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Щоправда, наразі нафтопровід East-West здатний транспортувати до 7 мільйонів барелів на добу до порту Янбу. За словами директора держкомпанії Aramco, із цього обсягу:

близько 2 мільйонів барелів спрямовують на забезпечення роботи НПЗ на західному узбережжі;

тоді як ще приблизно 5 мільйонів барелів призначені для постачання на зовнішні ринки.

Саудівська Аравія нібито вже проводить попередні консультації з окремими сусідніми країнами, аби збільшити пропускну спроможність об'єкта – ще на 2 мільйони барелів на добу.

Наприклад, ідея могла б зацікавити Кувейт, Бахрейн і Катар, які не мають альтернативних маршрутів в обхід Ормузької протоки. Ба більше, раніше кувейтський чиновник згадував про переговори з "братами в Саудівській Аравії та ОАЕ".

Однак остаточного рішення щодо способу розширення інфраструктури поки немає. Наразі невідомо, чи йдеться про модернізацію наявного нафтопроводу, чи будівництво нового. За інформацією джерел, проєкт може передбачати прокладання меншої труби, потребувати років і мільярдів доларів, а також змін у механізмі ціноутворення на саудівську нафту.

Натомість ОАЕ під час ескалації на Близькому Сході вдалися до тактики підсанкційних країн. Танкери вимикали транспондери й рухалися затемна, після чого перевантажували нафту на інші судна за межами Ормузької протоки й поверталися по нові партії.